Ein fehlerhafter Sensor hat möglicherweise den Start der massiven SLS-Rakete der NASA abgebrochen

Nachdem am Montag ein versuchter Start der Rakete des Space Launch System zunichte gemacht worden war, sagten NASA-Beamte, dass sie am Samstag, dem 3. September, an einem zweiten Flugversuch der Artemis-I-Mission arbeiten.

NASA-Fluglotsen stoppte den ersten Startversuch nachdem nicht verifiziert werden konnte, dass eines der vier Haupttriebwerke der SLS-Rakete, Triebwerk Nr. 3 – war vor der Zündung richtig auf -420° Fahrenheit gekühlt worden. Motoren müssen auf sehr kalte Temperaturen gekühlt werden, um die Injektion von sehr kaltem flüssigem Wasserstoff und Sauerstoff zu handhaben.

Während einer Pressekonferenz am Dienstagabend sagte der NASA-Programmmanager für die SLS-Rakete, John Honeycutt, sein Ingenieurteam glaube, dass das Triebwerk tatsächlich von Raumtemperatur auf nahezu das erforderliche Niveau abgekühlt sei, aber von einem fehlerhaften Temperatursensor nicht korrekt gemessen worden sei. .

„Die Art und Weise, wie sich der Sensor verhält, passt nicht zur Physik der Situation“, sagte Honeycutt.

Das Problem für die NASA besteht darin, dass der Sensor nicht einfach ausgetauscht werden kann und wahrscheinlich eine Rückkehr zum Fahrzeugmontagegebäude des Kennedy Space Center in Florida erfordern würde, einige Meilen von der Startrampe entfernt. Das würde den Start der Rakete bis mindestens Oktober verzögern, und die Weltraumbehörde beginnt sich Sorgen über den Verschleiß einer Rakete zu machen, die jetzt fast ein Jahr lang gestapelt ist.

Honeycutt sagte, er sei überzeugt, dass flüssiger Wasserstoff in Motor Nr. 3 während des Countdowns am Montag und dass andere Sensoren, einschließlich Druckmesswerte, anzeigten, dass sich der Motor in einer Umgebung befand, die ihn ordnungsgemäß gekühlt hätte. Daher, sagte er, arbeitet sein Team an einem „flugrationalen“ Plan, der es der Rakete ermöglichen würde, zu starten, ohne gute Daten vom Temperatursensor am Triebwerk zu erhalten.

„Wir werden uns alle anderen Daten ansehen, die wir haben, und [will] Verwenden Sie es, um eine fundierte Entscheidung zu treffen“, sagte er.

Infolgedessen sieht der aktuelle Plan der NASA heute Arbeiten an der Startrampe vor, einschließlich der Inspektion eines Bereichs, in dem während des Countdowns am Montag ein kleines Wasserstoffleck aufgetreten ist. Wenn die Beamten dann mit diesen Inspektionen und der Begründung für ihren Flug zufrieden sind, um den fehlerhaften Temperatursensor zu beheben, beginnt die Agentur am Donnerstag mit dem Countdown. Auf dieser Zeitachse würde der Tankbetrieb am Samstagmorgen beginnen, bevor um 14:17 Uhr ET (18:17 Uhr UTC) ein zweistündiges Startfenster geöffnet wird. Um dem Startteam mehr Zeit zu geben, um an dem Problem der Motorkühlung zu arbeiten, würde der als „Motorkonditionierung“ bekannte Prozess früher im Countdown als am Montag beginnen.

Bei der Pressekonferenz am Dienstag war nicht sofort klar, welche Auswirkungen ein Start mit einem überdurchschnittlich heißen Haupttriebwerk haben würde. Aus physikalischer Sicht würde das Zünden unterkühlter Triebwerke in einem Motor, der heißer als geplant ist, wahrscheinlich zumindest die Turbopumpe des RS-25-Motors schwer beschädigen. Es ist daher davon auszugehen, dass die NASA die SLS-Rakete nicht ohne großes Vertrauen in ihre Fluglogik starten würde.

Die NASA hat bis zum 5. September Zeit, den Booster zu starten, bevor er zur Renovierung vom Pad entfernt werden muss. Da sich der Starttermin am 3. September nähert, wird die Weltraumbehörde die Wettervorhersagen genau überwachen und technische Probleme lösen. Obwohl es an Sommernachmittagen häufig an der Küste Floridas zu Gewittern kommt, sagte Startwetteroffizier Mike Burger, dass die Überlandströmung an diesem Wochenende voraussichtlich ziemlich stark sein wird. Dies sollte die Meeresbrise weiter ins Landesinnere treiben und möglicherweise einige Startmöglichkeiten während des zweistündigen Fensters ermöglichen. Wenn das Wetter den Versuch zunichte macht, trifft die NASA Vorkehrungen, um einen Start am 5. September zu versuchen.

Beamte bestanden auf der Pressekonferenz am Dienstag darauf, dass sie zuversichtlich seien, mit einem Startversuch fortzufahren. Obwohl die Raumfahrtbehörde den ersten Startversuch von Artemis I am Montag stark beworben hat – der Start eines unbemannten Orion-Raumschiffs zum Mond wurde mit prominenten Auftritten, Werbung in den sozialen Medien und einem Besuch von Vizepräsidentin Kamala Harris auf dem Florida Spaceport gefeiert –Die NASA muss noch einen Betankungstest des Fahrzeugs abschließen.

Trotzdem hofft die Raumfahrtbehörde, die Rakete am Samstag voll betanken und ohne weitere Probleme bis T-0 zählen zu können.