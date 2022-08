Albian Ajeti bereit für keltischen Sommerausflug; Transferdetails enthüllt

Celtic-Stürmer Albian Ajeti steht Berichten zufolge kurz vor einem Abgang von Parkhead, während der österreichische Klub Sturm Graz den 25-Jährigen auf Leihbasis verpflichten wird.

Der ehemalige Stürmer von West Ham und Basel wird zunächst vorübergehend nach Österreich reisen, aber Berichten zufolge wird auch eine Kaufoption in den Deal aufgenommen.

Nachdem Ajeti und der Verein sich bei Celtic weit außerhalb der Pläne von Ange Postecoglou wiedergefunden haben, haben sie diesen Sommer nach einem Abgang gesucht.

Foto von Ralf Treese/DeFodi Images über Getty Images

Vor den letzten 48 Stunden des Transferfensters bleibt der Schweizer Nationalspieler ein keltischer Spieler, und laut Sky Sports war der Stürmer nicht von den aktuellen Transferoptionen auf dem Tisch überzeugt.

Die Zukunft des 5-Millionen-Pfund-Mannes scheint jedoch laut Berichten eines österreichischen Medienunternehmens nun geklärt zu sein Kleine Zeitung Ajeti steht kurz vor einem Wechsel zum österreichischen Bundesligisten Sturm Graz.

Der Bericht besagt, dass Sturm auch eine Option hält, den Stürmer im nächsten Sommer für eine Gebühr von rund 2,5 Millionen Euro von Celtic zu kaufen.

Der Beitritt zum österreichischen Team sollte Ajeti die Möglichkeit geben, regelmäßig in der ersten Mannschaft eines Europa-League-Teams zu spielen, das gegen Lazio, Feyenoord und den FC Midtjylland antreten wird.

Es wäre auch ein weiteres Ziel des von Ange Postecoglou angekreuzten Transferfensters in diesem Sommer, das tote Holz seines Teams loszuwerden, da Spieler wie Vasilis Barkas und Ismaila Soro in den letzten Monaten abgereist sind.

Vor Ablauf der Transferfrist morgen Abend gelang es den Hoops, einen weiteren Spieler aus der Gehaltsabrechnung zu streichen, der in dieser Saison höchstwahrscheinlich nicht unter Postecoglou spielen wird.

Foto von Ian MacNicol/Getty Images

Ein paar frustrierende Jahre für Albian Ajeti bei Celtic, aber besser für alle Parteien.

Trotz eines recht positiven Starts bei Celtic hat es für Albian Ajeti einfach nicht geklappt.

Für mich fühlte es sich so an, als ob der Anführer für seine Wilderei-Fähigkeiten in einem 3-5-2-System unter Vertrag genommen wurde, das der frühere Chef Neil Lennon seinem Team offenbar unbedingt aufzwingen wollte.

Nachdem der Schweizer Stürmer mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte, hatte er nach einem schnellen Wechsel von Lennon in der Saison 2020/21 selten Gelegenheit, in diesem System zu spielen.

Foto von Ian MacNicol/Getty Images

Es ist fair zu sagen, dass Ajetis Celtic-Karriere nicht in Fahrt kam, und stattdessen waren diese wenigen Jahre bei Parkhead sowohl für den Spieler als auch für den Verein frustrierend.

Jetzt sollte er diesen Sommer besser entlassen werden, und er kann hoffentlich wieder regelmäßig Fußball bei einem Verein spielen, der seinen Eigenschaften als Stürmer entspricht.

Wir wünschen ihm alles Gute für seinen Wechsel nach Österreich, und es sieht so aus, als hätte Ange Postecoglou in diesem Sommer ein weiteres seiner Ziele erreicht.

