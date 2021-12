Ein bewaffneter Einbrecher auf dem Gelände von Schloss Windsor festgenommen, wo die Königin Weihnachten feiert

Ein 19-jähriger Mann aus Southampton, der im Besitz einer „Angriffswaffe“ war, wurde kurz nach 8.30 Uhr Ortszeit festgenommen und befindet sich weiterhin in Untersuchungshaft, teilte die Polizei mit.

Laut Polizeierklärung reagierten Beamte von Thames Valley und der Metropolitan Police innerhalb von Minuten auf die Sicherheitsverletzung. Der Mann habe kein Gebäude betreten, teilte die Polizei mit.

„Der Mann wurde wegen Verletzung oder Hausfriedensbruchs an einem geschützten Ort und des Besitzes einer Angriffswaffe festgenommen. Er bleibt in Gewahrsam“, sagte Rebecca Mears, Polizeikommissarin von Thames Valley, in der Erklärung. „Mitglieder der königlichen Familie wurden auf den Vorfall aufmerksam gemacht“, fügte sie hinzu.

Der 95-jährige Monarch feierte Weihnachten auf Schloss Windsor, nachdem er sich entschieden hatte, aufgrund der Pandemie nicht nach Sandringham, seinem üblichen Weihnachtsziel, zu reisen.