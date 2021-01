Ein beeindruckendes neues Video fängt den Moment ein, als der Ätna kürzlich ausbrach

Ein neues Video zeigt wann Ätna , Europas größter aktiver Vulkan, spuckte Anfang dieser Woche sprudelnde Lava und heiße Asche in den sizilianischen Himmel.

Laut Boris Behncke, Vulkanologe am INGV-Osservatorio Etneo in Catania, Sizilien, begann am Sonntag, dem 17. Januar, Lava aus dem südöstlichen Krater des Ätna nach Osten zu “sickern”. Express gemeldet . Am Montagabend explodierte der Krater in einem “neuen paroxysmalen Ausbruch” und setzte Scherben von Lava, heißer Asche und Gas frei, twitterte Behncke.

Italienische Behörden geben nach dem Ausbruch des Ätna einen Aschehinweis heraus. Dieses Video, das ungefähr 14 Meilen von der Basis des Vulkans entfernt aufgenommen wurde, zeigt eine riesige Rauchwolke, die aufsteigt, wenn die Lava in den Himmel geht. https://t.co/7BhMUkKaJC pic.twitter.com/bqErtZwin919. Januar 2021

Ein Lavastrom breitete sich über die Ostseite des Kraters aus und schlängelte sich in Richtung des unbewohnten Valle del Bove, einer hufeisenförmigen Vertiefung an der Seite des Vulkans. Ein zweiter Lavastrom wurde auch auf der Nordseite des Kraters festgestellt, berichtete Express. Die geschmolzene Lava leuchtete rot gegen den dunklen Felsen und bedeckte die Spitze des Vulkans mit spektakulären Funken.

Die italienischen Behörden haben einen Aschehinweis für die umliegenden Städte herausgegeben, und die Trümmer wurden bis nach Fleri gefunden, das 28,9 Kilometer vom Vulkan entfernt ist.

Der Ätna hat in der Nähe seiner Gipfelkrater und im Valle del Bove eine fast ununterbrochene vulkanische Aktivität. Zuvor berichtete Live Science . Diese Ausbrüche in der Nähe des Gipfels, wie sie am Montag stattfanden, gefährden selten Menschen, die in der Nähe leben.

