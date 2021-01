Das neue Pokemon 2021-Gerücht teilt Nintendo Switch-Fans

Eine neue Pokémon Das Gerücht von 2021 teilt Nintendo Switch- und Nintendo Switch Lite-Fans. Tag für Tag scheint es immer wahrscheinlicher, dass Pokémon 2021 wird ein Remake von sein Pokémon Diamant und Perle, die vierte Generation der Serie, und eine Generation, für die viele eine Schwäche in ihren Herzen haben. Und wenn es Zweifel gab, dass dies das ist, was Nintendo in Arbeit hat, scheint ein neues Gerücht, ein Leck bis an die Grenzen, diese Skepsis zu zerstören.

Wie Centro Pokemon Berichte, die Pokemon Diamond und Pokemon Pearl kürzlich registrierte Subdomains, diejenigen, die anscheinend das lange bestätigten Pokemon Pearl und Pokemon Diamond Gerüchte neu machenwurden am 12. Januar 2021 aktiviert. Mit anderen Worten, es handelt sich nicht um alte Domänen.

Als die Ländereien anfingen, herumzugehen, schrieben viele sie als vielleicht alt ab, aber sie waren es nicht. Bedeutet das nun, dass Subdomains jetzt zu 100% bestätigt werden? Pokemon Diamond und Pokemon Pearl Gerüchte? Nein, nicht ganz, aber im Moment gibt es keine andere Erklärung, warum diese Subdomains letzte Woche zufällig registriert wurden.

Leider schweigen Nintendo und Game Freak, da all diese Informationen die Fans verbreiten und spalten, von denen viele nicht so sehr auf Remakes als auf eine richtige neue Generation aus sind. Inzwischen sind viele immer noch nicht von den Gerüchten und Lecks überzeugt. Wenn es jedoch eine Sache gibt, die ich aus meinen Jahren in der Branche gelernt habe, dann ist es, dass dort, wo so viel Rauch ist, normalerweise Feuer ist.

Nach Angaben von @pokexpertowurde die Pokémon Diamond Pearl-Subdomain am 12. Januar 2021 aktiviert, es war keine alte Subdomain. Die Subdomain Pokémon Legends wurde an diesem Tag ebenfalls aktiviert 👀 https://t.co/vCYjxgzitj – Centro Pokémon LEAKS (@CentroLeaks) 15. Januar 2021

