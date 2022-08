Durchsuchung in Mar-a-Lago: Das Justizministerium sagt, dass Dokumente wahrscheinlich aus dem Lagerraum „versteckt und entfernt“ wurden

Mehr als 320 geheime Dokumente wurden inzwischen aus Mar-a-Lago geborgen, sagte das Justizministerium, darunter mehr als 100 während der FBI-Suche Anfang dieses Monats.

Die Einreichung vom Dienstag stellt den bislang stärksten Fall des Justizministeriums dar, dass Trump geheime Dokumente zurückhielt, die er in Mar-a-Lago aufbewahrte, um die Untersuchung des FBI über das Fehlverhalten zu behindern.

Trump habe in seinen jüngsten Gerichtsakten zur Durchsuchung von Mar-a-Lago eine „unvollständige und ungenaue Darstellung“ vorgebracht, sagte das Justizministerium.

„Die Regierung liefert unten eine detaillierte Darstellung der relevanten Fakten, von denen viele bereitgestellt werden, um die unvollständige und ungenaue Darstellung in den vom Kläger eingereichten Dokumenten zu korrigieren“, schrieben die Staatsanwälte.

Es stellt eine energische Widerlegung der Kritik an der beispiellosen Durchsuchung des Wohnsitzes eines ehemaligen Präsidenten durch das FBI dar und macht deutlich, wie Trump es versäumt hat, Dutzende von Verschlusssachen zurückzugeben, selbst nachdem sein Anwalt ausgesagt hatte, dass er alle in seinem Besitz befindlichen Verschlusssachen zur Verfügung gestellt hatte.

Ein Foto auf der letzten Seite der Akte, das geheime Dokumente zeigt, die über den Boden von Trumps Büro verstreut sind – voller klassifizierter Markierungen wie „HCS“ oder vertraulicher menschlicher Quellen – macht deutlich, wie sensibel das Material ist, das Trump mitgenommen hat.

Streitig ist Trumps Befolgung einer im Mai ausgestellten Vorladung der Grand Jury, in der er aufgefordert wird, geheime Mar-a-Lago-Dokumente herauszugeben. Staatsanwälte sagten am Dienstag, dass einige Dokumente wahrscheinlich aus einem Lagerraum entfernt wurden, bevor Trumps Anwälte das Gebiet untersuchten, als sie versuchten, der Vorladung nachzukommen. Der Zeitplan ist entscheidend, da Trumps Anwälte den Ermittlern später mitteilten, dass sie den Lagerbereich durchsucht und alle geheimen Dokumente berücksichtigt haben.

„Die Regierung hat auch Beweise dafür entwickelt, dass Regierungsaufzeichnungen wahrscheinlich verborgen und aus dem Speicher entfernt wurden und dass wahrscheinlich Anstrengungen unternommen wurden, um die Ermittlungen der Regierung zu behindern“, schrieben die Staatsanwälte. „Dies beinhaltete Beweise dafür, dass die Kisten, die sich zuvor im Lagerraum befanden, vor der Überprüfung durch den Anwalt nicht zurückgegeben worden waren.“

In der Einreichung, die sich Trumps Antrag widersetzt, argumentiert das DOJ, dass der ehemalige Präsident nicht über die Aufzeichnungen des Präsidenten verfüge, „weil diese Aufzeichnungen nicht ihm gehören“, da die Aufzeichnungen des Präsidenten als Eigentum der Regierung gelten.

Das Gesetz über das Präsidialarchiv legt fest, dass „[t]Die Vereinigten Staaten „haben vollständiges Eigentum, Besitz und Kontrolle“, heißt es in der Akte des DOJ.

Trump argumentierte, dass seine verfassungsmäßigen Rechte verletzt worden seien und dass einige der Anfang dieses Monats beschlagnahmten Dokumente Angelegenheiten enthielten, die unter Privilegien fallen, insbesondere Exekutivprivilegien.

Das Justizministerium wurde von Richterin Aileen Cannon angewiesen, den Fall vorzulegen, die zuvor angedeutet hatte, dass sie geneigt war, Trumps Antrag auf Überwachung von Dokumenten durch Dritte, die das FBI in Mar-a-Lago beschlagnahmt hatte, stattzugeben.

Die Rolle eines Sondermeisters besteht darin, bei einer Durchsuchung beschlagnahmtes Material herauszufiltern, das aufgrund von Pfandrechten nicht den Ermittlern gehört. Spezielle Master wurden bereits in hochkarätigen Fällen verwendet, aber typischerweise in Fällen, in denen das FBI eine Anwaltskanzlei oder eine Wohnung durchsucht hat und Dokumente in Bezug auf das Anwaltsgeheimnis überprüft werden müssen . Trumps Antrag konzentriert sich auf die Notwendigkeit, Dokumente über das Privileg der Exekutive in Bezug auf sein Verhalten als Präsident zu schützen.

Signale von Cannon, einer von Trump ernannten Person, dass sie zur Ernennung eines Sondermeisters bei der Suche nach Mar-a-Lago tendiert, haben unter Rechtsbeobachtern die Augenbrauen hochgezogen. Zum einen reichte Trump seine Nominierung zwei Wochen nach der Durchsuchung seines Hauses in Florida ein und riskierte die Möglichkeit, dass das Justizministerium den größten Teil seiner Überprüfung bereits abgeschlossen hatte. Zweitens wiesen Trump und der Richter auf die zivilrechtlichen Vorschriften zu Sonderbestellungen von Meistern hin, wenn der Durchsuchungsbefehl in einem strafrechtlichen Zusammenhang steht.

Seit der Razzia vom 8. August wurde eine Reihe von zuvor geheimen Gerichtsakten, die das DOJ zur Erlangung des Haftbefehls eingereicht hatte, teilweise öffentlich gemacht, teilweise aufgrund eines Transparenzantrags, der von mehreren Medien, einschließlich CNN, vor Gericht gestellt wurde.

Diese redigierten Dokumente enthüllten, dass die Durchsuchung im Zusammenhang mit einer DOJ-Untersuchung zu mutmaßlichen Verstößen gegen das Spionagegesetz, kriminellen Missbrauch von Regierungsunterlagen und Behinderung der Justiz stand. Laut einer eidesstattlichen Erklärung des FBI, die letzte Woche veröffentlicht wurde, ergab eine FBI-Untersuchung von 15 Kisten, die im Januar vom Mar-a-Lago-Nationalarchiv geborgen wurden, 184 Dokumente mit Geheimhaltungskennzeichen – einige von ihnen wurden als Dokumente besonders sensibler Regierungen identifiziert.

Bei der Suche nach dem Sondermeister wies Trump in Gerichtsdokumenten auf die mangelnde strafrechtliche Durchsetzung des Presidential Records Act hin, eines Gesetzes aus der Watergate-Ära, das den Prozess zur Aufbewahrung von Präsidentenakten definiert. Er erwähnte die drei vom DOJ in seinen Mandatsdokumenten zitierten Strafgesetze nicht. Trumps Anwälte haben auch auf seine angeblich unbegrenzte Fähigkeit hingewiesen, als er Präsident war, Dokumente freizugeben, obwohl die betreffenden Gesetze keine Geheimhaltung der Dokumente vorschreiben.

Trumps Anwalt begrenzte, was das DOJ während des Besuchs im Juni untersuchen konnte

Ein hochrangiger Beamter des Justizministeriums sagt, dass die Ermittler des Bundes im Gegensatz zu der Erzählung des Trump-Teams von einer uneingeschränkten Zusammenarbeit nur eingeschränkt in der Lage waren, das zu untersuchen, was sie untersuchen konnten, als sie das Resort im Juni besuchten.

Trumps Anwalt forderte das FBI auf, zu dem Komplex zu kommen, um die Dokumente abzuholen, nachdem das Trump-Team im Mai eine Vorladung der Grand Jury erhalten hatte, in der laut Justizministerium als geheim eingestuftes Material angefordert wurde.

Das DOJ-Konto untergrub auch Behauptungen von Trump und seinen Verbündeten, der ehemalige Präsident habe die fraglichen Dokumente freigegeben.

„Während der Vorlage der Dokumente behaupteten weder der Anwalt noch der Verwalter, dass der ehemalige Präsident die Dokumente freigegeben oder ein Exekutivprivileg beansprucht habe“, heißt es in der Akte. „Stattdessen behandelte der Anwalt sie auf eine Weise, die darauf hindeutete, dass der Anwalt glaubte, die Dokumente seien geheim: Die Produktion enthielt einen einzelnen Redweld-Umschlag, der doppelt mit Klebeband umwickelt war und das Dokument enthielt.“

Im DOJ-Bericht sagte Trumps Anwalt, dass alle verbleibenden Dokumente des Weißen Hauses von Trump im Lagerhaus von Mar-a-Lago aufbewahrt würden. „Der Anwalt erklärte weiter, dass keine anderen Aufzeichnungen in privaten Büroräumen oder an anderen Orten auf dem Gelände aufbewahrt wurden und dass alle verfügbaren Kisten durchsucht wurden“, heißt es in der Akte.

Die Staatsanwälte bestätigten Trumps Behauptung, dass Beamte des Justizministeriums und des FBI später den Lagerbereich besuchen durften.

„Kritisch ist jedoch, dass der Anwalt des ehemaligen Präsidenten dem Regierungspersonal ausdrücklich untersagt hat, die im Lagerraum verbliebenen Kisten zu öffnen oder hineinzusehen, und der Regierung keine Möglichkeit gelassen hat, zu bestätigen, dass keine Dokumente mit Klassifizierungszeichen mehr vorhanden sind“, sagte das DOJ .

DOJ enthüllt Verfahren im Zusammenhang mit der Mar-a-Lago-Suche von DC

Das Justizministerium bestätigte, dass im Rahmen seiner Ermittlungen Vorladungen zur Grand Jury ergangen waren, und dabei gaben die Staatsanwälte an, dass Verfahren im Zusammenhang mit der Durchsuchung auch im Geheimen vor dem Bundesgericht in Washington, DC, durchgeführt wurden.

Bezug nehmend auf eine im Mai ausgestellte Vorladung wegen „[a]ny und alle Dokumente oder Schriften, die sich im Gewahrsam oder unter der Kontrolle von Donald J. Trump und/oder dem Büro von Donald J. Trump befinden und Klassifizierungskennzeichen tragen [list of classification markings]“, sagte das DOJ in einer Fußnote, dass es von der obersten Richterin Beryl Howell vom DC District Court autorisiert worden sei, diese Vorladungen der Grand Jury freizugeben. Der Verweis auf sie deutet darauf hin, dass zusätzlich Magistrate Judge Bruce Reinhart und Cannon in Florida ein dritter Richter sind ist jetzt in die Untersuchung des DOJ involviert.

„Der ehemalige Präsident hat diese Vorladung und eine Vorladung für Videoaufnahmen in den Räumlichkeiten in seinen beim Gericht eingereichten Dokumenten offengelegt“, heißt es in der Fußnote. „Anschließend, am 29. August 2022, ermächtigte Chief Justice Howell vom District of Columbia die Regierung, diese Vorladungen der Grand Jury und die hierin diskutierten Dokumente diesem Gericht offenzulegen.“

Diese Geschichte wurde mit zusätzlichen Details aktualisiert.