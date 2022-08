„Du denkst, du bist unzerstörbar“: Der umstrittene 290-Pfund-WWE-Star forderte Arnold Schwarzenegger einmal heraus, mit ihm zu spielen

Im Laufe der Jahre hatte Arnold Schwarzenegger eine großartige Beziehung zu WWE. Er ist in Shows und Hall of Fame-Zeremonien aufgetreten und ist auch Teil des WWE-Videospiels 2K16 als spielbarer Charakter.

Als WWE The Austrian Oak als Teil von 2K16 ankündigte, riefen viele Superstars es aus. Ein umstrittener WWE-Superstar warnte Schwarzenegger jedoch offen, wenn er sich über den Star lustig machte.

Im Jahr 2015 WWE gab bekannt, dass Arnold Schwarzenegger als Terminator in das 2K16-Videospiel einsteigen wird. In einer WWE, die die berüchtigte schlechte Szene aus Terminator 2: Judgement Day nachstellte, riefen mehrere Stars den Gouverneur heraus. Überraschenderweise hatte der ehemalige WWE-Superstar Ryback einige ernsthafte Worte für Arnie.

Ryback machte eine Promo für Schwarzenegger, beginnend mit: „Glaubst du, du bist unzerstörbar? Glaubst du, du bist eine Maschine? (lacht) Also ich auch!“

Er fügte hinzu, „Arnold, willkommen in meiner Welt. Du nennst dich den Terminator … nun, ich bin der große Kerl. Oh, und noch was, ich komme wieder, Ryback. (mit schwerer Stimme) FÜTTER MICH MEHR. »

Ryback war zu dieser Zeit einer der Topstars der WWE. Arnies Hinzufügung zum Spiel eröffnete viele von Schwarzeneggers Traummatches mit vielen WWE-Superstars. Es sieht so aus, als ob Ryback aufgeregt war, es mit The Governator in einem WWE-Ring aufzunehmen, sei es in einem Videospiel. The Big Guy hat Arnold Schwarzenegger in WWE 2K16 einen denkwürdigen Empfang bereitet.

WWE hat Schwarzenegger 2015 in den Celebrity Wing seiner Hall of Fame aufgenommen. Als Hommage an seine Karriere und als fester Bestandteil von WWE fügte das Unternehmen dem Spiel seinen ikonischen Charakter hinzu.

Stone Cold Steve Austin, auch Arnold Schwarzenegger genannt

Während mehrere Superstars die österreichische Eiche ausgerufen haben, hat sich auch die WWE-Legende Stone Cold Steve Austin nicht ausgeruht. Die Texas Rattlesnake rief Arnold Schwarzenegger in seinem unverkennbaren Stil zu Wort, als WWE 2K16 ankündigte.

In dem von WWE geteilten Video sagte Austin, er würde einen Stunner mit dem T800 im WWE 2K16-Ring verbinden. Außerdem behauptete er, dass Schwarzenegger dann niemals seine ikonische Linie sagen könnte, „Ich komme wieder“ und Stone Cold wird es sagen ‚Hasta la vista‘ Am Ende.

TIEFER TAUCHEN

„Ich kann es kaum erwarten, Sie wiederzusehen“: Arnold Schwarzenegger schenkte dem russischen Präsidenten einst eine abenteuerliche Begegnung in den Snowy Mountains

Die Steirische Eiche teilte sich dann ein Video auch in dem antwortete Austin, dass er eine Promo schneide. Er sagte, er sei bereit, in seine Welt einzutreten, und freue sich darauf, zu sehen, wie Fans Terminator im Spiel auswählen, um Stone Cold zu besiegen.

Außerdem sagte Schwarzenegger, dass er warten werde, um dies im Ring in 2K16 zu klären. Das Video endete damit, dass The Austrian Oak sagte: „Ich esse Herausforderungen zum Frühstück und im Moment bin ich am Verhungern.“ Ganz klar duDer ehemalige vierfache Mr. Universe-Gewinner war bereit, es mit der WWE-Legende aufzunehmen.

