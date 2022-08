Google Meet stiehlt Zooms Trick, um die Stummschaltung einfach aufzuheben

Während Google die unnötig komplexe Aufgabe ausführt Kombinationsprozess von Meet und Duo Apps, jetzt wirft es eine von Zoom kopierte Funktion in den Mix. Im ein Update im Google Workspace-BlogDas Unternehmen kündigte an, dass Google Meet Ihnen bald die Möglichkeit geben wird, aufzuwachen, indem Sie die Leertaste gedrückt halten und die Stummschaltung wieder aufheben, indem Sie sie loslassen.

Wenn Sie Zoom häufig verwenden, kann diese Funktion sehr ähnlich aussehen seine Push-to-Talk-Funktion – und das liegt daran, dass es im Wesentlichen dasselbe ist. Zoom verfügt über diese Funktion seit mindestens 2020, und sie ist praktisch, wenn Sie in ein Meeting einsteigen möchten, aber nicht lange stumm geschaltet werden möchten.

Google sagt, dass es am 9. September mit der Einführung einer eigenen Version der Verknüpfung für alle Workspace-Benutzer beginnen wird, aber es kann bis zu 15 Tage dauern, bis Sie es sehen. Sobald es ankommt, wird es nicht standardmäßig aktiviert, also müssen Sie es in den Google Meet-Einstellungen aktivieren.

Verwirrt, Googles Bemühungen, Duo und Meet zusammenzuführen hinterließ uns die neue Meet-App (diejenige, die Duo und Meet kombiniert), die alte Meet-App (Original) und a Duo-Verknüpfung zu Meet. Es ist wirklich etwas, das sich nur Google vorstellen kann. Das heißt, ich bin ziemlich sicher Die neue Push-to-Talk-Funktion kommt in die neue Google Meet-App, aber es ist noch unklar, ob sie in die Meet (Original)-App kommt, da Google sie irgendwann einstellen wird. Die Kante kontaktierte Google, um zu sehen, ob sie die Dinge klären könnten, antwortete aber nicht sofort.