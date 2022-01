Drei Tote, sechs Verletzte bei Explosionen von Öltankern in den VAE, die von jemenitischen Houthis behauptet wurden

Unterstützer der Houthi-Bewegung rufen Slogans, als sie an einer Kundgebung anlässlich des 4. Jahrestages der von Saudi-Arabien geführten Militärintervention im Krieg im Jemen teilnehmen, in Sanaa, Jemen, 26. März 2019.

DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate – Berichten zufolge wurden am Montag bei einem Angriff in Abu Dhabi, der von jemenitischen Houthi-Rebellen behauptet wurde, drei Menschen getötet und sechs verletzt. Der Angriff verursachte Brände und führte zur Explosion von drei Öltankern in der Nähe der Lagerstätten der staatlichen Ölgesellschaft ADNOC. Bei den Toten handelt es sich laut der amtlichen Nachrichtenagentur WAM um einen Pakistaner und zwei Inder.

Die Brände begannen am Montagnachmittag im Musaffah Industrial Estate und auf einer Baustelle in der Nähe des Abu Dhabi International Airport in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, teilte die Polizei von Abu Dhabi in einer Erklärung mit. Die Behörden gehen davon aus, dass der Angriff von Drohnen ausgeführt wurde.

„Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass die Ursache der Brände kleine Flugobjekte, möglicherweise von Drohnen, waren, die in beiden Bereichen niedergegangen sind. Teams der zuständigen Behörden wurden entsandt und das Feuer wird gelöscht“, heißt es in der Polizeimitteilung.

In der ersten Erklärung hieß es, es seien „keine erheblichen Schäden durch die beiden Unfälle entstanden“, und es wurde hinzugefügt, dass eine Untersuchung eingeleitet worden sei.

Ein Sprecher der Houthi-Bewegung im Jemen, die sich seit 2015 im Krieg mit einer von Saudi-Arabien geführten Koalition befindet, zu der auch die Vereinigten Arabischen Emirate gehören, sagte, ihre Militanten hätten eine Militäroperation im Golfscheich gestartet und er werde in den kommenden Stunden weitere Einzelheiten bekannt geben . , laut Reuters.

Die Vereinigten Arabischen Emirate zogen sich 2019 weitgehend aus dem Jemen zurück, nach etwa vier Jahren eines blutigen Krieges, der das ärmste Land des Nahen Ostens in eine Massenverhungerung stürzte und Stellvertreterkämpfe zwischen Saudi-Arabien und seinem regionalen Gegner, dem Iran, anheizte, der die Houthis mit Geldern unterstützt und unterstützt Waffen.

Abu Dhabi übt immer noch erheblichen Einfluss auf die jemenitischen Streitkräfte aus, die es für den Kampf gegen die Houthis bewaffnet und ausgebildet hat, die 2014 die von Saudi-Arabien unterstützte jemenitische Regierung unter Führung von Präsident Abdrabbuh Mansur Hadi verdrängten.

Die Houthis haben in den Jahren, seit Riad seinen Luftangriff auf den Jemen startete, bei dem Zehntausende Jemeniten getötet wurden, Hunderte von grenzüberschreitenden Raketen- und Drohnenangriffen in Saudi-Arabien durchgeführt.