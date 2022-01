Konamis Castlevania-Jubiläums-NFT-Verkauf bringt über 160.000 $ Kryptowährung ein

Sergio Göschenko

Sergio ist ein Kryptowährungsjournalist mit Sitz in Venezuela. Er beschreibt sich selbst als spät im Spiel und trat in die Kryptosphäre ein, als der Preisanstieg im Dezember 2017 stattfand. Mit einem Hintergrund in Computertechnik, der in Venezuela lebt und vom Kryptowährungsboom im sozialen Bereich betroffen ist, bietet dies eine andere Sichtweise. über den Erfolg von Krypto und wie es denjenigen hilft, die kein Bankkonto haben und unterversorgt sind.