Donald Trumps politische Überlebensstrategie in drei US-Bundesstaaten schlug fehl

Georgia, Nevada, Michigan – Donald Trump ist kürzlich in seinem Kampf um das politische Überleben in drei Staaten gescheitert. Aber das Trump-Lager gibt immer noch nicht auf.

US-Präsident Donald Trump und seine Anwälte haben seit Wochen nichts unversucht gelassen, um den bevorstehenden Austritt aus dem Weißen Haus zu verhindern: unbegründete Anschuldigungen über Wahlmanipulation, Gerichtsverfahren, Nachzählungen – keine davon hat bisher zum gewünschten Ziel geführt (Lesen Sie auch: “Worum geht es in Trumps Anwälten eigentlich – und wie könnten sie ihr Ziel erreichen?”)

Es sieht jetzt immer weniger so aus, dass Trump und sein Team in der Lage sein werden, die Dinge zu ihren Gunsten umzudrehen – am Ende des Tages stieg die Anzahl der Misserfolge bei Versuchen, an der Macht zu bleiben.

Donald Trump hält mit allen Tricks an der Macht fest



Am Freitag wurde zunächst klar, dass der gewählte Präsident Joe Biden auch nach Überprüfung des Wahlgangs im Bundesstaat sein würde Georgia gewann weiterhin die 16 lokalen Wähler. Trump kann jedoch noch bis Dienstag eine Nachzählung beantragen.

Auch in anderen Staaten konnte das Trump-Lager trotz aller vorstellbaren Tricks das Ergebnis nicht ändern. Neben Georgia versuchten unter anderem die Bundesstaaten Wisconsin und Nevada, die Zertifizierung von Wahlergebnissen zu verhindern oder zu behindern.

Zuletzt lud Trump zwei hochrangige republikanische Abgeordnete ein Michigans Parlament, Lee Chatfield und Mike Shirkey, a. Anscheinend wollte der Präsident das von den Republikanern dominierte Landtag dazu bringen, den Willen der Wählerschaft wegen angeblichen Wahlbetrugs außer Kraft zu setzen und eine eigene Wählerschaft zu ernennen. Aber die beiden Abgeordneten spielten nicht mit, um das Tabu zu brechen. Chatfield hatte bereits im Voraus angekündigt, dass Michigans 16 Wähler zu dem Kandidaten gehen würden, der die meisten Stimmen erhielt, Joe Biden. Weil er und Shirkey keine Manipulationen erkennen konnten – auch nicht nach dem Treffen mit Trump. Joe Biden bleibt der Gewinner in Michigan.

Auch in NevadaDer amtierende Präsident schwamm die Felle ab. Dort versuchte Trump rechtliche Schritte einzuleiten, um die Bestätigung des Wahlergebnisses auf Eis zu legen. Der zuständige Richter sprach von einem “schockierenden Antrag” und lehnte ihn ab. Die sechs Wähler gehen an Joe Biden.

Weitere Versuche laufen in Wisconsin, Pennsylvania und Arizona



Drei Rückschläge für Trump in kurzer Zeit. Eine Niederlage zuzugeben, kommt für den Präsidenten jedoch immer noch nicht in Frage. Während des G20-Gipfels sprach er erneut mit mehreren Tweets über den mutmaßlichen Wahlbetrug. In der ersten Stunde der Videositzung mit den Staats- und Regierungschefs schrieb Trump unter anderem über “massiven und beispiellosen Wahlbetrug”. Twitter warnte sofort die Nachricht, dass die Vorwürfe “umstritten” seien.

In mindestens drei umstrittenen Staaten müsste er die staatlichen Parlamente von seiner Sicht der Dinge überzeugen, um Bidens Führung auszugleichen. Entsprechende Versuche des Trump-Lagers wurden kürzlich auch in Wisconsin, Pennsylvania und Arizona durchgeführt. Bisher haben republikanische Staatspolitiker jedoch wenig Unterstützung für Trumps Kurs gezeigt.

Unterdessen äußern republikanische Kongressabgeordnete auch Zweifel an der Strategie des Präsidenten. Senator Lamar Alexander sagte, Biden habe “sehr gute Chancen”, der nächste Präsident zu werden. Er forderte die amtierende Regierung auf, den Übergangsprozess einzuleiten. Der Verlierer bei dieser Wahl sollte “das Land an die erste Stelle setzen, dem Sieger gratulieren und ihm einen guten Start in die neue Amtszeit ermöglichen”.

Quellen: Nachrichtenagenturen DPA, AFP und Reuters

wue