Adobe Flash: Das Internetarchiv schützt Yeti-Spiele vor dem Aussterben

Überreste alter Kulturen landen im Museum. Dies geschieht jetzt auch mit aussterbender Software. Das »Internetarchiv« hatte Gnade und rund 1000 Flash-Animationen in ihrem Online-Museum setzen vor der Multimedia-Software bis Ende dieses Jahres wird offiziell eingestellt .

Die Sammlung enthält viele nicht so gut gemachte Beispiele dafür, was Flash produzieren könnte. Einige der erhaltenen Flash-Filme zeigen jedoch, wie kreativ und witzig das Internet um die Jahrtausendwende war. Ohne Flash wären Trends wie die Serie „Yetisports“, makabere Strichmännchen-Spiele und das Mem „Peanut Butter Jelly Time“ mit der tanzenden Banane niemals möglich gewesen.

Internet-Nostalgiker sollten sich über die Rettungsaktion freuen: Lustige Clips und Browsergames sind in der Neunziger Jahre und fast immer zu Beginn des 21. Jahrhunderts Blitz programmiert. Mit der Sammlung wollen die Betreiber des »Internet-Archivs« verhindern, dass solche Clips vergessen werden.

Ein Blitz ohne Blitz

Flash hat “ein Tor für viele junge Künstler geschaffen, um in den ersten Schritten ihrer späteren Karriere fast professionelle Spiele und Animationen zu erstellen”, schreibt der Technologiehistoriker Jason Scott in einem Blogbeitrag. “Flash läuft Gefahr, in der Dunkelheit zu verschwinden, da dafür ein spezieller Spieler erforderlich ist.”