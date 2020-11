Donald Trump sitzt an Thanksgiving an einem Kindertisch: böser Spott über das Foto – der US-Präsident tobt

Donald Trump hat das überhaupt nicht gefallen: In den sozialen Medien machen sich Benutzer über ein ungünstiges Bild lustig. Der Präsident reagiert heftig.

Washington / USA – In den USA Der Hashtag ist derzeit im Trend „DiaperDon“. Ein ungünstiges Foto und ein kleiner Tisch während eines Pressekonferenz anscheinend bringt das internet laut zum lachen. Meme entstehen. Und der US-Präsident Donald Trump scheint außer sich vor Wut.

In einem Pressekonferenz am Donnerstag gestellt Trumpf zum ersten Mal in Aussicht, dass Weißes Haus für den gewählten 46. US-Präsidenten Joe Biden zu räumen. Trotzdem tobte er weiter gegen einen mutmaßlichen Wahlmanipulation und mit einem Journalisten durcheinander gebracht. Aber es war etwas anderes, das an diesem Tag unter anderem für Aufsehen sorgte. Der für die US-Präsidenten zu klein aussehender Tisch, um nach einem Videotreffen zu sitzen das Erntedankfest Ich nahm Platz. Dieser seltsame Anblick entging dem Internet nicht.

Twitter lacht über Donald Trump: Kleiner Tisch bei Pressekonferenz im Weißen Haus wird zum Mem

„Du hast ihn schon am Kindertisch für das Erntedankfest set “, schreibt ein Twitter-Nutzer. Ein anderer: “Ich dachte, es wurde verarbeitet, aber nein, ich lache nur symbolisch.” Wieder andere möchten sich nur bei der Person bedanken, die den Tisch für sie gedeckt hat Pressekonferenz ausgewählt.

Ich kann immer noch nicht recht glauben, dass dies heute passiert ist.

Wer auch immer diesen Schreibtisch vorgeschlagen hat … danke.#tinydesk #TinyDeskDonald https://t.co/9sQ6Ko1bMA pic.twitter.com/xKuU0DVjUD – Noah Maher (@noahsparc) 27. November 2020

Andere gehen noch weiter. Eins für Donald Trump Für eine politische Aktionsgruppe wird ein sehr ungünstiges Bild verwendet, das eine Windel zu tragen scheint Twitter für Inspiration. “”Meidas Touch“, Nach eigenen Angaben von drei Brüdern in der USA gegründet, um Trump zu besiegen, erfindet: #diaperdon. In der deutschen Windel Don. Und die Benutzer in der sozialen Medien mache #diaperdon zum Trend.

Donald Trump bei der Pressekonferenz im Weißen Haus: Präsident wütet gegen Twitter und Section 230

Das geht Donald Trump Setz dich nicht auf dich selbst und reagiere auch darauf Twitter. Zuerst schreibt er und reagiert offenbar auf den neuen Trend: „Twitter sendet völlig falsche‚ Trends ‘aus, die absolut nichts mit dem zu tun haben, was in der Welt wirklich im Trend liegt. Du machst es nach und es sind nur negative ‘Dinge’. Twitter wird genauso passieren wie Fox News während des Tages. Auch eine große konservative Diskriminierung! Weil der US-Präsident auch mit seinem früheren Lieblingssender Fox News in einem Streit ist.

Absatz § 230 seit 1996 Aufgabe § 230 schützt soziale Medien wie Twitter und Facebook davor, für den Inhalt ihrer Nutzer kriminell gemacht zu werden Teil von Kommunikations-Anstandsgesetz Online-Recht Anbieterprivileg Text Kein Anbieter oder Benutzer eines interaktiven Computerdienstes darf als Herausgeber oder Sprecher von Informationen behandelt werden, die von einem anderen Anbieter von Informationsinhalten bereitgestellt werden.

Aber das reicht nicht: fragt in einem anderen Tweet Trumpf sogar die Abschaffung der „§ 230“ – unter Bezugnahme auf die nationale Sicherheit. Und nicht zum ersten Mal. Erst im Mai wollte er die Internetgiganten an ihre Stelle setzen. (aka) * Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

Sobald Donald Trump nicht mehr US-Präsident ist, könnte dies das Ende seiner Twitter-Karriere bedeuten. Das Unternehmen könnte sein Konto sperren.

