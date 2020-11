Donald Trump: Rechtsanwalt Rudy Giuliani sammelt astronomisches Gehalt

vonJoel Schmidt daraus schließen

Im US-Bundesstaat Pennsylvania verbreitet Donald Trumps Anwalt Rudy Giuliani derzeit Verschwörungstheorien vor Gericht. Inzwischen wurde die Höhe seines sehr hohen Gehalts bekannt.

Rechtsanwalt Rudy Giuliani kämpft weiter um sein Mandat Donald Trump über das Ergebnis das US-Wahl 2020.

Vor Gericht im US-Bundesstaat Pennsylvania

Alle Neuigkeiten und Informationen zum 45. Präsidenten der USA finden Sie in der Trump News.

Update vom Donnerstag, 19. November 2020, 09:52 Uhr: Der frühere Stabschef des Weißen Hauses, Mick Mulvaney, machte sich am Mittwoch (18. November 2020) Sorgen um die Rolle von Rudy Giuliani im Trümpfe Rechtskampagne gegen das Ergebnis der US-Wahlen gezeigt. Er sagte dem Sender “Fox News”, dass es wichtig sei, die juristische Arbeit in die Hände erfahrener Anwälte zu legen Rudy Giuliani geben.

Rudy Giuliani ist Donald Trumps Anwalt. (Archivfoto) © Sophia Kembowski / dpa

Nach dem sensationellen Auftritt von Donald Trumps persönlicher Anwalt bei einer Anhörung am Dienstag, 17. November 2020 im US-Bundesstaat Pennsylvania Mulvaney erzählte der Online-Zeitung “Der Hügel”: “Dies ist kein Fernsehprogramm, das ist Realität.”

OH MEIN GOTT. Der Richter fragt gerade Giuliani und andere Trump-Anwälte: “Sie bitten mich,” viele tausend Stimmen abzugeben “. Können Sie mir sagen, wie dieses Ergebnis möglicherweise überhaupt gerechtfertigt werden kann?” Nach einer langen Pause beantwortet Giuliani … die Frage nicht. Wiederholt nur seine Betrugsvorwürfe – Neal Katyal (@neal_katyal) 17. November 2020

Trumps Wahlkampf gegen das Wahlergebnis: Rudy Giuliani erhält eine fürstliche Gebühr

Inzwischen Punkte Rudy Giuliani Es gab Gerüchte, dass er arbeiten musste Donald Trumps Die legale Kampagne zur Anfechtung der US-Wahlergebnisse erfordert eine tägliche Gebühr von 20.000 US-Dollar. Die “New York Times” hatte zuvor berichtet, dass Anhänger Trümpfe sich Sorgen machen, Rudy Giuliani würde sich persönlich in den anstehenden Gerichtsverfahren bereichern. Der persönliche Anwalt für Donald Trump sagte der Zeitung, dass er nie nach der genannten Gebühr gefragt habe. Die 20.000 US-Dollar täglich sind laut Aussage von Rudy Giuliani“Das Ergebnis, das wir am Ende gemeinsam ausgearbeitet haben”.

Donald Trumps Anwalt Rudy Giuliani: Verwirrtes Zeugnis über angeblichen Wahlbetrug in Pennsylvania

Erster Bericht vom Mittwoch, 18. November 2020: Williamsport-Dienstag (17. November 2020) ist Rudy Giuliani, der Anwalt des US-Präsidenten Donald Trump, in einem Gerichtssaal in Pennsylvania tauchte auf und tat, was er in letzter Zeit am besten konnte: wilde Verschwörungstheorien auf den Weg bringen und dabei viel Lärm machen. Wie die amerikanische Internetplattform „Das tägliche Biest“ gemeldet, sollte Rudy Giuliani habe wiederholt Vorwürfe wegen Wahlbetrugs erhoben, ohne Beweise vorlegen zu können.

Donald Trumps Anwalt Rudy Guiliani in Pennsylvania: Welche Rolle spielte Mickey Mouse bei den US-Wahlen?

Zugegeben, es könnte auch nicht einfach sein Rudy Giuliani waren in seinen Vorwürfen Pennsylvania um es mit ernsthaften Beweisen zu belegen. Schließlich sollte dies auf einer wilden Verschwörungstheorie zum Wahlbetrug beruhen, an der zwei sehr große Charaktere beteiligt gewesen sein sollen: der frühere US-Präsident John F. Kennedy und – die Zeichentrickfigur “Mickey Mouse”.

US-Wahl 2020: Weder Donald Trump noch Rudy Giuliani erkennen Bidens Sieg an

Aber zurück zur Realität. Rudy Giuliani, Persönlicher Anwalt des US-Präsidenten Donald Trumphatte am Dienstag (17. November 2020) die Gelegenheit, im US-Bundesstaat vor Gericht zu gehen. Pennsylvania die Klage gegen das Ergebnis der US-Wahlen zu präsentieren. Das erklärte Ziel: den gewählten Präsidenten Joe Biden als nächsten US-Präsidenten zu verhindern.

Sollte die Verhandlung beginnen Rudy Giuliani, Ehemaliger Bürgermeister von New York City, Vorsitzender des US-Bundesstaates Pennsylvania haben Sie gebeten, Ihren Mund- und Nasenschutz zu entfernen. Es folgte eine Wiedergabe der inzwischen bekannten Leier des Wahlbetrugs: eine Tirade gegen Briefwahl und gegen alle großen Städte der Swing States, in denen Donald Trump verlor die US-Wahl. So weit, so bekannt.

Rudy Giuliani, Anwalt von US-Präsident Trump, spricht während einer Pressekonferenz über die rechtliche Anfechtung der Stimmenzählung im Bundesstaat Pennsylvania. © BRYAN R. SMITH / afp

Vorwürfe in Pennsylvania: Rudy Giuliani spricht von mehr als einer Million illegaler Stimmen

Aber dann liegt Rudy Giuliani nur wirklich los. Laut “The Daily Beast” führte der Anwalt an Donald Trump vor Gericht im US-Bundesstaat Pennsylvania gab an, dass eine große Anzahl abgegebener Stimmen im Staat illegal sei. Die Zahlen, die Rudy Giuliani Die während der Gerichtsverhandlung benannten Stimmen schwankten zwischen 680.000, 770.000 und insgesamt 1,2 Millionen illegalen Stimmen. “Euer Ehren, wir sind besorgt, dass Mickey Mouse auch diese Stimmzettel ausfüllen könnte”, sagte der Anwalt des Präsidenten Donald Trump vor Gericht.

Donald Trumps Anwalt Rudy Giuliani: Anstelle von Beweisen präsentiert er Verschwörungstheorien

Konkrete Beweise könnten Rudy Giuliani das Gericht im US-Bundesstaat Pennsylvania nicht für diesen angeblichen Wahlbetrug einreichen. Aber warum sollten Sie Beweise vorlegen, wenn Sie auch Gerüchte aus zweifelhaften Quellen vorbringen können, wonach der Bürgermeister von Chicago, Richard Daley, bereits 1960 die Präsidentschaftswahlen sabotiert hat, um den Demokraten John zu töten? F Kennedy ins Amt.

Das Erscheinen von Rudy Giuliani in Pennsylvania: “Unwürdig eines amerikanischen Gerichts”

Klare Worte dafür aus Rudy Giuliani vor Gericht im US-Bundesstaat Pennsylvania Posse organisieren, Zumindest war das die Meinung von Mark Aronchick, einem Gutachter des Bezirks Philadelphia. “Dieses Ding ist eines amerikanischen Gerichts unwürdig”, sagte Aronchick. Und erklärte: “Können Sie sich jemanden vorstellen, der eine Gerichtsentscheidung verstehen könnte, 680.000 – oder, Herr. Giuliani im Anschluss – sogar 1,2 Millionen Stimmen aufgrund einer Beschwerde für illegal zu erklären? “(Joel Schmidt)

