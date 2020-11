Chart Check SAP: Der Ausbruch rückt näher – das sind jetzt die Ziele

Der Anteil des deutschen Software-Riesen SAP ist nach wie vor stark erschüttert. Die Q3-Zahlen, die das Unternehmen vor rund drei Wochen veröffentlichte, führten zu massiven Umsätzen. Seitdem ist es rund um SAP extrem ruhig geworden. Die Aktie schwankt nur um die 100-Euro-Marke und die Anleger warten gespannt auf einen Ausbruch.

Nach Veröffentlichung der Q3-Zahlen am 26. Oktober fiel der SAP-Anteil um rund 22 Prozent. In den folgenden Tagen fiel der Wert noch weiter auf rund 90 Euro. In der Zwischenzeit hat es sich jedoch deutlich von dieser Marke abgehoben und bewegt sich nun um die 100-Euro-Marke.

Das Gebiet um 100 Euro wurde in der Vergangenheit stark gehandelt. Ein Aufwärtsausbruch dieser Zone würde vermutlich zu einer dynamischen Bewegung zur unteren Spaltkante bei 105,40 Euro führen. Bei darüber liegenden Preisen ist mittelfristig eine enge Lücke und damit ein Anstieg um rund 124 Euro denkbar. Sollte es jedoch zu einem weiteren Rückschlag kommen, ist mit einem Preisverfall bis zur nächsten Volumenspitze von 92 Euro zu rechnen.

Wenn die SAP-Aktie in den folgenden Tagen ausbricht, halten sich die Händler an die gerade genannten Marken. Langfristig behält THE SHAREHOLDER seine optimistische Einschätzung bei.