Donald Trump: Hochrangiger Mitarbeiter geht – stilles Eingeständnis der Niederlage

Donald Trumps Zeit als US-Präsident neigt sich dem Ende zu. Ein hochrangiger Mitarbeiter verlässt das Weiße Haus jetzt vorzeitig.

Washington – Ein hochrangiger Regierungsbeamter Donald Trumps verlässt ihren Posten. Alyssa Farah, der Leiter der Kommunikation bei Weißes Haus, ist zurückgetreten. Der 31-Jährige hatte während Donald Trumps Amtszeit verschiedene Positionen inne.

Sie begann als Pressesprecherin für Vizepräsident Mike Pence und wechselte dann als Sprecherin zum Verteidigungsministerium. Im April zurückgekehrt Farah ins zu Donald Trump kehrte ins Weiße Haus zurück und wurde Leiter der Kommunikation – gleichzeitig war Kayleigh McEnany zur Sprecherin ernannt worden. Farah ist die erste Mitarbeiterin in allen drei Funktionen einer Verwaltung und die jüngste Sprecherin des Pentagon.

Nach dreieinhalb Jahren verließ sie das Weißes Haus, geteilt Farah am Donnerstag (3. Dezember 2020) in einem Brief. “Ich bin zutiefst stolz auf die unglaublichen Dinge, die wir erreicht haben, um unser Land stärker und sicherer zu machen.” Sie fügte hinzu: „Unter dieser Regierung wurde das ISIS-Kalifat zerstört, amerikanische Geiseln wurden nach Hause gebracht, was für die NATO stärker ist als je zuvor. Wir haben historische Friedensabkommen im Nahen Osten vermittelt. “”

Alyssa Farah soll immer gute Beziehungen zu Pressevertretern unterhalten haben. © SAUL LOEB / AFP

Leiter der Kommunikation geht: stilles Eingeständnis von Donald Trumps Niederlage

Die Washington Post schrieb am Donnerstag, Farahs Rücktritt kommt ein stilles Eingeständnis der Niederlage Donald Trumps das gleiche, was der Amtsinhaber noch nicht zugegeben hat. Dem Bericht zufolge hat Farah hauptsächlich hinter den Kulissen des Weißen Hauses gehandelt und sich einen professionellen Ruf erarbeitet. Sie hätte immer gute Beziehungen zu Pressevertretern pflegen sollen.

In den letzten Monaten ihrer Zeit im Weißen Haus konzentrierte sich Farah laut der Washington Post auf die Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie in den USA. “Ich bin für immer dankbar, die Gelegenheit gehabt zu haben, meinem Land zu dienen”, schrieb sie in der Erklärung zu ihrem Rücktritt.

Wenn Donald Trump auf Twitter tobt, ruft Alyssa Farah zur Einheit auf

Als zahlreiche Medien Joe Biden nach den US-Wahlen 2020 zum nächsten Präsidenten der Vereinigten Staaten proklamierten, rief er Farah auf Twitter zur Einheit. Sie schrieb: “Es gibt mehr, das uns als Nation verbindet als trennt”, zusammen mit drei Emojis unter amerikanischer Flagge.

Es gibt mehr, das uns als Nation verbindet, als uns trennt. 🇺🇸🇺🇸🇺🇸 – Alyssa Farah (@Alyssafarah) 7. November 2020

Donald Trump jedoch tobte nach der Ankündigung und erkannte den Sieg Joe Bidens nicht auf. “Die einfache Tatsache ist, dass diese Wahl noch lange nicht vorbei ist”, sagte Trump auf Twitter. Erst kürzlich schrieb er: “MANIPULIERTE WAHL!” Trump geht rechtlich gegen das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen vor. Vor Gericht will er eine vollständige Wiederwahl im US-Bundesstaat Georgia erreichen. (Tim Vincent Dicke mit dpa)

