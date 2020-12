Donald Trump ruft Georgiens Gouverneur Brian Kemp unter Druck

Nach Dutzenden von rechtlichen Rückschlägen, endgültig bestätigten Wahlergebnissen in mehreren entscheidenden Staaten und Aufforderungen republikanischer Parteikollegen, das Ergebnis anzuerkennen, geht er nun in die Offensive, wo er die letzte Chance, den Sieg seines Konkurrenten, sehen kann Joe Biden zu bestreiten. Herum in Georgia .

Dementsprechend rief Trump Kemp am Samstagmorgen Ortszeit an, um ihn zu überreden, das lokale Parlament dazu zu bringen, Bidens Sieg aufzuheben. Vor einigen Tagen gab ein Kemp-Sprecher bekannt, dass das Gesetz dem Gouverneur nicht erlauben werde, sich in die Wahlen einzumischen.

Kemp antwortete pflichtbewusst auf Twitter, dass er wiederholt die Überprüfung der Unterschrift gefordert habe, “um das Vertrauen in unseren Wahlprozess wiederherzustellen”. Was Kemp nicht erwähnte: Der Gouverneur kündigte laut Bidens Sieg an »New York Times«Bereits am Vortag zusammen mit anderen Vertretern des Staates offiziell bestätigt. Trump schien nicht überzeugt zu sein. In einem anderen Tweet schrieb er, dass Kemp “zumindest” ein besonderes Treffen hätte einberufen können.

Während selbst ein Wahlsieg in Georgien Trumps Gesamtniederlage nicht ändern kann und die Ergebnisse in den anderen Staaten in keiner Weise beeinflusst, Georgien ist für Trump und die Republikaner immer noch von enormer Bedeutung. Im Ostküstenstaat wird die Wahl der Senatoren für den US-Senat in wenigen Wochen stattfinden.