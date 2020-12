Donald Trump: drohender gewalttätiger Riss? Mike Pence plant, die USA im Januar zu verlassen

In wenigen Wochen wird Joe Biden zum neuen US-Präsidenten ernannt. Die ersten Republikaner bekommen kalte Füße und arbeiten an Plänen, um einen Konflikt mit Trump zu vermeiden.

Letzten Montag haben sie es getan Wähler der Wahlsieg von Joe Biden genehmigt.

der Wahlsieg von genehmigt. Am 20. Januar wird der Demokrat Joe Biden * * vereidigt als 46. US-Präsident.

* * vereidigt als 46. US-Präsident. Erste Republikaner gratulierten Biden zum Sieg und waren von Trumpf scharf angegriffen.

Washington DC – Seit Wochen bricht es ein Tabu, wenn ein Republikaner Joe Biden gratulierte zum Wahlsieg. Jeder, der es trotzdem gewagt hat oder der nicht auf der Tagesordnung steht Trümpfe abgewichen, musste seinen Posten schnell räumen, wie der Justizminister vor kurzem William Barr. Aber danach Joe Biden von der Wählerschaft ist am Montag verstorben wurde zum Präsidenten gewählt, viele scheinen Republikaner langsam Einsicht zeigen. Der harte Kern herum Trumpf bleibt still. Für den US-Vizepräsidenten Mike Pence* Das könnte sich bald ändern.

Mike Pence, US-Vizepräsident, spricht auf einer Veranstaltung, die das Leben gewinnt © Susan Walsh / dpa

Nach dem Verlust der US-Wahlen: Trump macht kurze Arbeit von Andersdenkenden

Donald Trump* bleibt stoisch bei seinem Kurs. Infolgedessen ist die US-Wahl 2020 * manipuliert von den Demokraten und dem echten Gewinner sei er selbst. Wer etwas anderes behauptet, muss die Diffamierung des scheidenden US-Präsidenten oder sogar seinen Posten in der EU ertragen Trumpadministration räumen. Niemand ist immun gegen die Tiraden Trümpfe, weder die Oberster Gerichtshof immer noch führende Republikaner mögen Mitch McConnellwer nach Wochen der Stille Joe Biden gratulierte zum Wahlsieg.

Trumps Verbündete schlagen Mitch McConnell dafür zu, dass er Biden gratuliert hat https://t.co/ak9nu6420L über @MailOnline. Mitch, 75.000.000 VOTES, ein Rekord für einen sitzenden Präsidenten (viel). Zu früh, um aufzugeben. Die Republikanische Partei muss endlich lernen zu kämpfen. Die Leute sind wütend! – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16. Dezember 2020

Nach dem Verlust der US-Wahlen: Gibt es eine Bedrohung zwischen Pence und Trump?

Es könnte der nächste sein US-Vizepräsident Mike Pence treffen. Bisher hat dies den Wahlsieg von vermieden Joe Biden und folgt weiterhin der gleichen Linie wie, wenn auch viel vorsichtiger Trumpf*. Das könnte jedoch eingeschaltet sein 6. Januar wechseln. Da fällt der Vizepräsident Pence die unrühmliche Aufgabe, die Sitzung des Kongresses zu leiten, die Bidens Sieg in Wahlkollegium wird bestätigen. Auch danach Pence der Zorn von Trumpf und seinen Anhängern zum Opfer fallen.

Wir werden weiter kämpfen, bis jede legale Stimme gezählt und jede illegale Stimme verworfen wird! Und wir werden nie aufhören zu kämpfen, um Amerika wieder großartig zu machen! 🇺🇸 pic.twitter.com/2cohWYxJeA – Mike Pence (@Mike_Pence) 11. Dezember 2020

Nach den US-Wahlen: Verlässt Trump Vice Pence das Land?

Das scheint jedoch US-Ziel Ich arbeite bereits an Plänen, um das zu bekommen Tag X. vermeiden. Wie das US-Portal Politico berichtet, das Team plant neu Pence eine Auslandsreise in die naher Osten. Der Starttermin für die einwöchige Reise nach Bahrain, Israel und Polen ist 6. Januar geplant. An der Oberfläche passt die Reise gut zu den aktuellen Bestrebungen der Trump-Administration im Nahen Osten. Seit einigen Monaten vermittelt die Trump-Administration mit der Verhandlungen zwischen Israel und verschiedene arabische Staaten sowie Marokko oder der Vereinigte Arabische Emirate. Darüber hinaus sollte ihm die Israelreise im Lager von weitere Unterstützung geben evangelische Christen bringen.

Nahostreise als perfekte Gelegenheit, Trump auszuweichen

Abgesehen von den möglichen innen- und außenpolitischen Zielen scheint die Reise zu sein US-Ziel die perfekte Gelegenheit, um einen Konflikt mit dem scheidenden Präsidenten zu lösen Donald Trump zu vermeiden oder zumindest lange genug zu zögern. Ein Vertrauter von Pence erzählte Politico: “Ich vermute, dass das Timing alles andere als zufällig ist”. Dieser Ansatz würde zu der Taktik passen, die Pence in den letzten Wochen nach dem US-Wahl ist gefahren. Im Gegensatz zu seinem Präsidenten ist Pence ging nie mit überschwänglichen Siegeserklärungen und Vorwürfen der Wahlmanipulation an die Öffentlichkeit. Vielmehr blieb er wie immer im Hintergrund. Wenn Pence Die Reise wird ebenfalls beginnen, wurde noch nicht bestätigt. (phf) Merkur.de ist Teil des Redaktionsnetzwerks Ippen-Digital.

Rubriklistenbild: © Susan Walsh / dpa