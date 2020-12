Frankreich: Drei Polizisten erschossen | tagesschau.de

Bei einem dramatischen Rettungsversuch wurden mehrere Polizisten in einem Dorf in Zentralfrankreich erschossen. Anscheinend wollten sie einer Frau helfen, die auf dem Dach eines Hauses Zuflucht gesucht hatte.

Drei Polizisten wurden bei einer Operation in einem französischen Dorf tödlich verwundet. Ein anderer Beamter sei verletzt worden, sagte Innenminister Gérald Darmanin.

Laut der Nachrichtenagentur AFP wollten die Gendarmen eine Frau retten, die auf das Dach eines Hauses geflohen war. Die Polizei war zuvor über einen Fall von mutmaßlicher häuslicher Gewalt informiert worden.

Als die Polizei der Frau zu Hilfe kam, schoss ein Angreifer auf einen Polizisten und schlug einen anderen ins Bein. Dann habe der mutmaßliche Täter nach Angaben der Behörde offenbar sein Haus in der Stadt Saint-Just im zentralfranzösischen Departement Puy-de-Dôme in Brand gesteckt. Dann soll er andere Polizisten erschossen haben, die inzwischen angekommen sind und zwei von ihnen tödlich verletzt haben. Die Feuerwehr hat den Dienst, das Feuer zu löschen. Die Frau ist in Sicherheit. Laut Darmanin sind Sicherheitskräfte – einschließlich der Elitepolizei – in großem Umfang im Einsatz.

Verdächtiger tot aufgefunden

Der Verdächtige wurde inzwischen tot aufgefunden. Darmanin gab dies via Twitter bekannt. Der Innenminister kündigte an, er werde zum Tatort im Departement Puy-de-Dôme gehen.

Die getöteten Gendarmen waren 21, 37 und 45 Jahre alt. Der Verdächtige war in der Vergangenheit wegen eines Sorgerechtsstreits um ein Kind misstrauisch geworden.

Darmanin drückte den Verwandten der getöteten Gendarmen sein Beileid aus. Er schrieb auf Twitter, dass sich die Nation dem Mut und dem Engagement der Polizei beugte.

Der verletzte Polizist wurde in ein Krankenhaus gebracht. Obwohl die Gendarmerie zum Militär in Frankreich gehört, übernimmt sie polizeiliche Aufgaben und untersteht daher auch dem Innenministerium.