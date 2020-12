Donald Trump: Alles was er übrig hat ist Rache

Wie kann eine Niederlage verhindert werden? Mit der Verkündigung des Kriegsrechts schlägt der begnadigte General Flynn Applaus vor und verdient Applaus. So erhalten Sie Donald Trumps Gunst.

Der amerikanische Präsident hat kürzlich General Michael Flynn begnadigt, der einige Wochen lang sein nationaler Sicherheitsberater gewesen war. Loyalität wird belohnt, so denkt die Mafia und so denken Autokraten Donald Trumps Temperament. Flynn war nur als Lüge und Betrug erwiesen worden, also stimmte er einem Deal zu und musste ins Gefängnis, aber er wickelte nicht aus. Falschheit und Täuschung sind in diesem Weißen Haus kein Standard.

Aus Dankbarkeit kam der begnadigte General auf die beeindruckende Idee: Der Präsident sollte das Kriegsrecht im Land einführenum zu verhindern, dass Joseph Biden Jr. Präsident wird. Klar, da ist es Donald Trump gewann die Wahl mit großem Vorsprung, was deutlich daran zu erkennen ist, dass Donald Trump selbst an dieser unwiderlegbaren Überzeugung festhält. Egal, was die Gerichte sagen mögen, vor denen seine Untergebenen für ihn gezogen werden, unerschüttert von der Anhäufung von Niederlagen nach Niederlagen.

Fotoserie mit 19 Bildern

Wer geimpft wird, gilt als Weichei

Was unter einem Fahrerbunker zu verstehen ist, kann an der 1600 Pennsylvania Avenue untersucht werden. Hier in seiner offiziellen Residenz bleibt Trump entlarvt von seinen treuen Anhängern, die sich allmählich mit dem Virus infizieren. Jeder, der ihm zustimmt, dass dies die korrupteste Wahl in der Geschichte der Vereinigte Staaten von Amerikakann bleiben. Diejenigen, die Zweifel zeigen, wie Generalstaatsanwalt William Barr, werden vom Runden Tisch verbannt, egal wie tapfer sie das Lied des Herrn seit Jahren gesungen haben. Wer bereit für den großen Donald bis zur Lächerlichkeit reiben wie Rudy Giulianikann auf vorbeugende Amnestie hoffen. Und jeder, der vor den Fernsehkameras geimpft wird, wie Vizepräsident Mike Pence, gilt als Weichei im Führungsbunker.

Was ist diese Pandemie mit 17,6 Millionen Infizierten und 310.000 Verstorbenen in den USA im Vergleich zu Donald Trumps persönlicher Tragödie, der das Weiße Haus verlassen muss, von wo aus er in seine Resorts fliegen kann, um auf so stilvolle Weise Golf zu spielen? Die Tragödie ist, dass diesmal jede Verleugnung keinen Nutzen hat, dass seine Macht nicht ausreicht, um die Tatsachen zu verfälschen. Alles, was ihm bleibt, ist Zerstörung aus Rache und deshalb vergiftet er das Land so weit er kann.

Charaktere, für die Verantwortung keine Kategorie ist

Es ist schwer, Donald Trumps letzte Tage ohne Sarkasmus zu sehen. Sarkasmus macht keinen Spaß. Sarkasmus entsteht aus der Verärgerung über die Verantwortungslosigkeit von Charakteren, für die Verantwortung keine Kategorie ist, weil für sie nur eines zählt, genauer gesagt nur eines: das Ich, Ich, Ich.

Niemand außer Trump kann ernsthaft leugnen, dass die Pandemie eine erschütternde Tragödie ist. Weltweit sind bereits 1,6 Millionen Menschen an dem Virus gestorbenDer Trend nimmt in vielen Ländern zu, auch in Deutschland. Kleine Länder wie Litauen und Schweden sind derzeit besonders stark betroffen. Eine verstärkte Mutation von Covid-19 tritt in England und Südafrika auf. Solche verheerenden Informationen verdecken sogar den Beginn der Impfung in Amerika und Großbritannien und bald auch in Deutschland.

Der Trost ist abgestanden

Rückblickend auf das Jahr der Pandemie fällt dieses Phänomen, Trump, bei weitem auf. Der Trost, dass er am 20. Januar das Feld verlassen muss, ist abgestanden. Joe Biden erbt die Pandemie und das vergiftete Land; deshalb ist er nicht zu beneiden. Sogar Boris Johnson ist ein halb geheilter Clown gegen Trump, weil er die Konsequenzen von Corona für sein Land zieht und seine Spiele auf den Streit mit der Europäischen Union beschränkt, bei dem es wahrscheinlich um ein neues Handelsabkommen nach dem Brexit bis zur letzten Minute geht.

Amerikas neues Jahr beginnt erst am 20. Januar, wenn Joe Biden ohne die übliche Aufregung vereidigt wird. Demut ist angebracht, während die Pandemie tobt. Ein wenig Hoffnung kann erlaubt sein, weil Donald Trump, der bösartige Narziss, einen anderen Ort für seine vergifteten Tweets finden muss.