2x Samsung Galaxy A51 Smartphone

Gewinnen Sie eines von zwei Samsung Galaxy A51 Smartphones! Mit etwas Glück werden Sie bald Fotos und 4K-Videos mit der 48MP-Kamera der A51 aufnehmen!

Der perfekte Begleiter für den Alltag! Das Galaxy A51 von Samsung wurde entwickelt, um in jeder Situation an der Seite seines Besitzers zu sein. Mit einem 4.000 mAh Batterie So ziemlich jeder sollte den Tag ohne Laden überstehen – Fotos, Videos und Spiele inklusive! Der Blick darauf FHD + AMOLED-Anzeige macht einfach Spaß und bietet dem Benutzer farbenfrohe und helle Displays. Perfekt, um Ihre eigenen Kunstwerke zu betrachten, die Sie mit dem haben 48MP Kamera verzeichnet. Neben der hochauflösenden Hauptkamera gibt es eine Tiefenkamera mit 5 MP, eine Ultraweitwinkelkamera mit 12 MP und eine Makrokamera mit 5 MP.

A funktioniert im Samsung Galaxy A51 Octa-Core-Prozessor und 4 GB Speicher. Genug Apps, Videos und Bilder passen auf den internen Speicher von 128 GB (erweiterbar mit bis zu 512 GB microSD-Karten)! Der A51 ist dank des stilvoll Infinity-O-Display, mit einem Loch im Display für die Frontkamera (Selfie-Alarm!). Und mit dem im Display integrierten Fingerabdrucksensor können Sie sicher sein, dass niemand Zugriff auf Ihre Daten hat. Können Sie ein Smartphone-Upgrade verwenden? Dann viel Glück!

In diesem Wettbewerb vergeben wir ein Samsung Galaxy A51 Smartphone an zwei Teilnehmer.

Der hier verloste Preis wird von der 4kfilme-Redaktion zur Verfügung gestellt! Samsung Mobile ist an diesem Wettbewerb nicht beteiligt.

Wer am Wettbewerb teilnimmt, akzeptiert die Teilnahmebedingungen!

Anmeldeformular für die Wettbewerbstür Nr. 21

Alle aktiven Wettbewerbstüren finden Sie in unserer Adventskalender-Special!

Sie können sich für diesen Preis bis zum 28. Dezember 2020 um 10:00 Uhr anmelden. Wer sich für diesen Preis anmeldet, nimmt NICHT Nehmen Sie automatisch an allen vorher oder nachher veröffentlichten Wettbewerbstüren teil. Sie müssen sich für jeden Preis anmelden!