Dominic Thiem will Nadal bei Roland Garros entthronen

US Open-Champion Dominic Thiem hat sich zum Ziel gesetzt, die French Open zu gewinnen, und der Österreicher sagt, er möchte dabei den „Tonkönig“ Rafa Nadal entthronen. Nadals Dominanz auf den roten Sandplätzen in Paris ist unübertroffen. Der Spanier gewann letztes Jahr seine 13. Roland Garros-Trophäe, um Roger Federers 20 Grand Slam-Einzeltitel zu gewinnen. Zwei dieser 13 Center Court-Siege gingen an den Österreicher Thiem, der im vergangenen Jahr seinen ersten Grand Slam-Titel bei Flushing Meadows gewann. “Für mich ist dies bei weitem das Turnier mit den besten Ergebnissen in der Vergangenheit. Nach dem Gewinn des ersten Grand-Slam-Titels ist dies nun das größte Ziel und etwas, das ich wirklich erreichen möchte”, sagte Thiem bei den Laureus Sports Awards . „Ich setze mir gerne mehr kurzfristige Ziele, aber der Gewinn der French Open ist eine große Sache… es ist eigentlich ein Karriereziel. Es ist auch mein größtes Ziel in diesem Jahr. Thiem sagte, die Oberhand über Nadal bei Roland Garros zu gewinnen, wäre eine große Aufgabe. “Ich denke, letztes Jahr war er bereits 34 Jahre alt und hat wahrscheinlich eines der besten Turniere aller Zeiten gespielt. Er ist definitiv der Typ, den es zu schlagen gilt”, sagte der nominierte 27-Jährige. Für den Laureus World Breakthrough of the Year Award. für 2020. GROSSER CHELSEA-LÜFTER “Es wäre eine der größten Herausforderungen im Sport, diesen Typen auf dem Center Court zu schlagen. Deshalb würde ich das sehr gerne tun, wenn er noch aktiv ist.” READ Vorschau von Österreich gegen Nordirland, Mannschaftsnachrichten, Anstoß, Kanal | Fußballnachrichten Außerhalb des Tennis sagte Thiem, er sei ein großer Fan des englischen Premier League-Teams Chelsea und “sehr verärgert”, als Frank Lampard im Januar von seinem Trainerjob entlassen wurde. “Ich habe, ich weiß nicht, 50 Hemden mit seinem Namen, also war ich so glücklich, als er zum Manager ernannt wurde”, sagte Thiem und hoffte, dass Lampard eines Tages zur Stamford Bridge zurückkehren würde. “Es war eine großartige und magische Verbindung zwischen ihm und dem Verein. Ich war offensichtlich sehr traurig, als er ging.”

