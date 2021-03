OnePlus verbessert das Ultra-Wide-Gaming mit einer 50-Megapixel-Kamera

OnePlus hat bestätigt, dass die OnePlus 9-Serie über eine 50-Megapixel-Ultra-Wide-Kamera verfügt.

Es sieht so aus, als würde die Kamera auch Freiform-Objektivtechnologie verwenden, um ultrabreite Aufnahmen ohne Verzerrung zu liefern.

Das OnePlus 9-Serie wird voraussichtlich am 23. März bekannt gegeben, und der chinesische Hersteller hat begonnen, weitere Details zu den Telefonen bekannt zu geben. Jetzt hat OnePlus bekannt gegeben, dass mindestens eines der Telefone (vermutlich das Pro) mit einer 50-Megapixel-Ultra-Wide-Kamera ausgestattet sein wird.

Pete Lau auf Twitter bestätigt dass die OnePlus 9-Serie mit einer IMX766 50MP Ultra-Wide-Kamera ausgestattet sein wird. Er fügte hinzu in a Follow-up-Tweet dass diese Ultra-Wide-Kamera auch verzerrungsfreie Aufnahmen liefert. Dies ist wahrscheinlich auf die Freiform-Linsentechnologie zurückzuführen, die das Unternehmen Anfang dieser Woche bestätigt hat.

Lau veröffentlichte zwei Ultra-Wide-Bilder, von denen eines eine konventionelle Ultra-Wide-Aufnahme und das andere eine Aufnahme des Ultra-Wide-Shooters der OnePlus 9 (R) -Serie zeigt. Überprüfen Sie sie unten.

Es wäre nicht das erste Telefon mit dem Kamerasensor IMX766, da das Oppo Reno 5 Pro Plus (in China erhältlich) diesen Sensor als Hauptkamera verwendet. Trotzdem bietet der Sensor eine Größe von 1 / 1,56 Zoll und hätte hat einen Mikrometer Pixel, was es auf Papier weniger beeindruckend macht als das von Samsung Isocell GN2 50MP Sensor. Aber es sollte immer noch ein Upgrade über das 48MP IMX586 sein, das für das verwendet wird OnePlus 8 ProDie Ultra-Wide-Kamera der Marke mit einer Sensorgröße von 1/2 Zoll und 0,8 Mikron Pixel.

OnePlus auch Anfang dieser Woche bestätigt dass es einen Sony IMX789-Sensor für seine Hauptkamera anbieten wird und behauptet, dass es der größte Sensor in einem OnePlus-Telefon sein wird. Das Unternehmen hat jedoch keine Lösung für diesen Sensor bekannt gegeben.

In jedem Fall liegt es nahe, dass einer oder beide dieser Sensoren auf dem Bildschirm erscheinen könnten Oppo Find X3 Pro ebenso gut wie. In der Tat, die OnePlus 8 Pro und Oppo Find X2 Pro lieferte im vergangenen Jahr fast identische Haupt- und Ultra-Wide-Kameras.

