Dominic Thiem verrät, warum er den langjährigen Physiotherapeuten Alex Stober entlassen hat

Der österreichische Tennisstar Dominic Thiem war nicht zufrieden mit dem Umgang des Physiotherapeuten Alex Stober mit seiner Genesung von seiner Handgelenksverletzung und beschloss, den Physiotherapeuten zu entlassen. Thiem verletzte sich bei den Mallorca Open im Juni am Handgelenk und nannte es im August eine Saison.

Nach sechsjähriger Zusammenarbeit mit Stober beschloss Thiem, die Partnerschaft zu beenden. Stober ging dann an die Öffentlichkeit und rief Thiem an und behauptete, der Österreicher habe nicht “den Mut”, ihm ins Gesicht zu sagen, dass sie getrennte Wege gehen würden.

„Natürlich gab es ein paar Fehler. Mein Fehler, warum dies auch über die Medien geschah, ist, dass ich ihn nicht angerufen habe. Ich bin auch nicht der Typ Mensch, der am selben oder übernächsten Tag anruft und dann stundenlang alle Themen bespricht“, sagte Thiem gegenüber Sky Sports Austria.

Thiem war enttäuscht von Stobers Aktion

„Er hat mir auch nicht die Chance gegeben, anzurufen, weil er mir dann die Ohrfeige durch die Medien gegeben hat. Natürlich war ich enttäuscht. Aber ich möchte es wirklich sagen, weil die ganze Zeit zu gut dafür war“, so Thiem weiter.

Ende September verriet Thiem “einen bedauerlichen Fehler im Genesungsprozess”, der ihn dazu veranlasste, 2021 keine Veranstaltungen mehr zu spielen. “Leider habe ich mir, wie ihr alle wisst, in der Vorbereitung auf Wimbledon eine abnormale Verletzung zugezogen.

Ich habe hart mit den Handgelenkspezialisten und meinem Team zusammengearbeitet, um den besten Erholungsplan zu vereinbaren. Rückblickend hat ein unglücklicher Fehler dazu geführt, dass ich während dieses Genesungsprozesses nicht nur die US Open, sondern letztendlich den Rest der Saison verpasst habe.”

Stober bestand gegenüber Thiem darauf, für die US Open bereit zu sein. “[Stober] sagte, die US Open sollten überhaupt kein Problem sein. Also habe ich viel zu früh aufgegeben. Dann wurden die anderen Therapieformen etwas schlecht. Ich habe anderthalb Wochen gespielt und dann passierte es wieder. Lasst die Bande wieder springen“, verriet Thiem.