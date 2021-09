Ash Crimson King of Fighters 15 Gameplay-Trailer

Wir haben Ash Crimson seit King of Fighters 13 nicht mehr gesehen, als seine Handlungen dazu führten, dass er aus der Zeitleiste gelöscht wurde. Wie Shermie, Chris, Yashiro und viele mehr sind nach Verses Niederlage in King of Fighters 14 eine Reihe von Charakteren aus dem Grab zurückgekehrt.

Während der gamescom 2021 wurde ein Trailer veröffentlicht, der die Rückkehr von Ash Crimson enthüllte. Damit haben sich die vier Protagonisten von King of Fighters – Kyo, K’, Ash und Shun’ei – in King of Fighters 15 zusammengefunden. Jetzt haben wir mit diesem neuesten Trailer unseren ersten detaillierten Blick auf Ashs Gameplay.

Wie von Ash erwartet, integriert er während des Spiels immer seinen eigenen Kampfstil. Viele seiner Angriffe erzeugen eine grüne Flamme, die den Gegner verbrennt, wenn er zu nahe kommt.

Ash hat Zugang zu vielen Fernkampfangriffen, also wird er ziemlich gut darin sein, Zonen aufzuteilen. Wer zu ungeduldig wird und versucht zu springen, wird von seinem Nivose Flip Kick entlüftet.

Obwohl dieser Charakter oft in einer entspannten Position gezeigt wird, ist er im King of Fighters-Universum kanonisch sehr mächtig. Sie ist ein perfekter Charakter für diejenigen, die gerne Gegner in Zonen aufteilen, stechen und kombinieren.

Sehen Sie sich den vollständigen Trailer unten an:

Klicken Sie auf die Bilder für größere Versionen