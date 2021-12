Die NASA verzögert den Start des Weltraumstartsystems nach dem Testen des Problems

Das Orion-Raumschiff ist auf dem Space Launch System (SLS) gestapelt. Foto : NASA / Frank Michaux

Ein sich schlecht benehmender Triebwerkscomputer bedeutet, dass der erste Start des Weltraumstartsystems der NASA, das voraussichtlich die stärkste Rakete der Welt sein wird, nicht wie geplant im Februar 2022 stattfinden wird.

das voll gestapelt SLS, auf dem das 74.000 Pfund schwere (33,5 metrische Tonnen schwere) Orion-Raumschiff montiert ist, wird derzeit im Inneren des Fahrzeugmontagegebäudes im Kennedy Space Center der NASA in Florida integrierten Tests unterzogen. Diese Tests dienen der Vorbereitung der noch nicht angesetzten nassen Generalprobe, bei der die Treibstofftanks der Raketen mit Treibstoff befüllt werden. Eine erfolgreiche Generalprobe würde wiederum die Bühne für einen tatsächlichen Start bereiten – die mit Spannung erwartete unbemannte Artemis-1-Mission zum Mond und zurück.

Tatsächlich plant die NASA, das 332-foo . zu verwenden t-groß (101 Meter ). Wenn sie fertig ist, wird SLS die stärkste Rakete der Welt, obwohl diese Krone schnell von SpaceXs vollständig gestapeltem Raumschiff gestohlen werden kann, das auch nächstes Jahr zum ersten Mal starten soll.

Die Checkliste der NASA im Hinblick auf den historischen ersten SLS-Start. Grafik : NASA

Die NASA stellt durch die Durchführung der integrierten Tests sicher, dass dass Orion, die Mittelstufe und die beiden Booster-Raketen richtig mit den Bodensystemen kommunizieren. In einem kürzlich durchgeführten Mid-Stage-Leistungstest entdeckten NASA-Ingenieure ein Problem mit einem RS-25-Triebwerksflugregler. So beschrieb die NASA das Problem:

Der Flugcontroller fungiert als „Gehirn“ jedes RS-25-Triebwerks und kommuniziert mit der SLS-Rakete, um eine präzise Triebwerkssteuerung sowie eine interne Gesundheitsdiagnose zu ermöglichen. Jeder Controller ist mit zwei Kanälen ausgestattet, so dass ein Backup vorhanden ist, wenn beim Starten oder Klettern ein Problem mit einem der Kanäle auftritt. In den letzten Tests leuchtete Kanal B des Motor-4-Controllers nicht durchgehend auf.

The Aerojet Rocketdyne RS-25 engines are borrowed from the Space Shuttle program, but they’ve been modified to provide additional power. And where the Space Shuttle featured three of these engines, the SLS core stage has four. That the engine flight controller is misbehaving is surprising, given that it functioned normally during preliminary integrated testing and during the hotfire volle Dauer Der Test wurde laut NASA im März 2021 durchgeführt.

Die Ingenieure, die das Problem erkannt hatten, führten Inspektionen und zusätzliche Fehlerbehebungen durch, entschieden sich jedoch letztendlich, den problematischen Motorcontroller zu ersetzen. Die NASA sagt, dass die Rakete „zurück zur vollen Funktionalität“ ist, aber die Ingenieure werden weiterhin die Ursache untersuchen . Die Raumfahrtbehörde prüft derzeit die Startmöglichkeiten im März und April. Wenn die von Artemis 1 Chef de Mission Mike Sarafin im Oktober veröffentlichten Zeitpläne gültig bleiben, wären die Startfenster Mitte März und Mitte- April.

Es gibt noch viel zu tun, einschließlich zusätzlicher Kommunikationstests, Countdown-Sequenztests und abschließender SLS- und Orion-Funktionsprüfungen. Die nasse Generalprobe wird einen Meilenstein darstellen, danach wird die NASA einen festen Starttermin bekannt geben.

