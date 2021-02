USMNT-Spieler, die Winterclubzüge gemacht haben

Während Brenden Aaronson, Jordan Morris, Paul Arriola und Bryan Reynolds nach Europa ziehen, kann man mit Sicherheit sagen, dass Amerikas Position im Ausland nie besser war. Im Jahr 2021 sind die Spieler und Perspektiven der US-amerikanischen Herren-Nationalmannschaft überglücklich und wir haben Trends für alle.

Wenn der Wintertransfermarkt geschlossen ist, folgen wir den Amis in Bewegung und veröffentlichen einige zugegebenermaßen absurde Hype-Quoten zum Spaß.

Transfers

Brenden Aaronson – Red Bull Salzburg, 6 Millionen Dollar

In weniger als zwei Jahren erzielte Aaronson bei seinem Debüt einen Treffer Philadelphia Union bei seinem Debüt für Red Bull Salzburg in einem kürzlichen Freundschaftsspiel zu treffen. Die Ablösesumme von 6 Millionen US-Dollar füllte nicht nur Phillys Kassen, Aaronson erhält auch die süßeste europäische Landung aller Amerikaner, an die ich mich erinnern kann. Der Amerikaner Jesse Marsch führt den mehrjährigen österreichischen Meister an und Aaronson könnte es bekommen Champions League Protokoll. Alle im Alter von 20 Jahren.

Hype-Bewertung: Gamestop Stock. Verkaufen Sie Ihre Aaronson-Aktien nicht. TU das nicht.

Mark McKenzie – Genk, 6 Millionen Dollar

Wir nennen es. McKenzie ersetzte offiziell den ehemaligen American-Football-Olympioniken Rob Smith als Delaware’s bester amerikanischer Spieler.

Er ist sofort auf dem Foto für Genk mit zwei Starts in drei Auftritten. Seine Gespräche waren klar … er möchte für die Nationalmannschaft erscheinen und hat ein Auge für den Aufstieg in den europäischen Fußball. Auf seinem derzeitigen Weg ist es unwahrscheinlich, dass er länger als ein paar Saisons bei Genk ist. Er ist erst 21 Jahre alt und hat jede Chance, weiter zu wachsen.

Hype Rating: Ein neues Album von Taylor Swift

Joe Scally – Borussia Mönchengladbach, 2 Millionen US-Dollar

Die Übertragung von Scally wurde im November 2019 vereinbart und am 1. Januar, einen Tag nach ihrem 18. Lebensjahr, abgeschlossen. Zur Erinnerung: Amerikaner ohne Kappe, die keinen europäischen Pass besitzen, können nicht vor dem 18. Lebensjahr in europäische Clubs versetzt werden.

Hier gibt es zu wünschen übrig, da wir in einem USYNT-Trikot mehr von Scally gesehen haben als in einem Pro-Kit. Aus diesem Grund magst du diese Bewegung. Ein europäisches Team, das sieben Ziffern für einen talentierten jungen Spieler ausgibt, investiert sie sofort in die Entwicklung dieses Talents.

Hype-Bewertung: Wenn ein Restaurant ein neues würziges Hühnchensandwich einführt

DeAndre Yedlin – Galatasaray, nicht genannte Gebühren

Diese Übertragung ist unvollständig. Yedlin hatte anfangs Schwierigkeiten, seinen Platz bei Newcastle zu finden, hatte sich aber in der Startelf als Stammspieler gefestigt. Das nächste, was wir wissen, ist er auf dem Weg in die Türkei mit Berichten, dass es ein “Probleme zeigen»Was den Umzug verursacht hat.

Der positive Punkt ist, dass dieser Schritt Yedlin in den europäischen Wettbewerb bringen könnte, da Galatasaray ein häufiger Teilnehmer in der Champions League oder der Europa League ist. Der Nachteil ist, dass die Geschichte der amerikanischen Schauspieler in der Türkei sowohl nicht schlüssig als auch erfolglos ist.

Hype-Bewertung: Promi-Geburtsanzeige

Caden Clark – RB Leipzig, 2 Millionen US-Dollar – 3 Millionen US-Dollar

Nur wenige Spieler verlassen sich so sehr auf die Aussichten einer MLS-Saison 2021 wie Clark. Diese Übertragung wird erst übertragen, wenn er alt genug ist, um zu rauchen und zu spielen. Eine verkürzte, verspätete oder abgesagte MLS-Saison sagt nichts darüber aus, wo Clark in Profispielen wettbewerbsfähige Minuten erhält.

Hype Rating: Hipster zieht nach Portland

Duane Holmes – Huddersfield Stadt, nicht genannte Gebühren

Duane Holmes hatte mit Verletzungen und uneinheitlicher Spielzeit im Derby County zu kämpfen. Der neue Manager Wayne Rooney hielt Holmes aus den letzten Spielen für “Fußball Gründe. Holmes wechselt in seinen Kindheitsclub Huddersfield Town und hofft, eine konstante Spielzeit für eine Mannschaft zu finden, die derzeit den 14. Platz in der Ligaplatzierung belegt. Eines ist sicher: Er wird sich im Kirklees Stadium sehr wohl fühlen

Hype Rating: Ein cooles neues Kissen, frisch aus der Box

Bereit zum Übertragen

Bryan Reynolds – AS Roma

Nachdem ich keine Nachforschungen angestellt habe, werde ich erklären, dass dies der größte Deal ist, den ein ungedeckter American-Football-Spieler jemals gemacht hat: 6,75 Millionen Euro mit 5 Millionen Euro an potenziellen Add-Ons. Laut ESPN.

Ein 19-jähriger amerikanischer Rechtsverteidiger zog einen Bieterkrieg zwischen Juventus und AS Roma. Zwick mich.

Hype Rating: Eine neue iPhone Version

Vorvertrag

Bobby Wood – Echter Salzsee, kostenloser Transfer

Bobby Wood ist verzweifelt daran interessiert, seine Karriere wieder in Gang zu bringen. Der 28-Jährige hat einen Vorvertrag mit Real Salt Lake und wird schließlich Deutschland verlassen, um in die USA und zu MLS zu reisen. Er wird im Sommer kommen, und da die MLS-Verhandlungen nicht gut laufen, könnte er möglicherweise zu Beginn ihrer Saison direkt in den Angriff von RSL schlüpfen. Seine Hoffnung ist, dass er die Magie wiedererlangen kann, die ihn für einige Jahre in den Mittelpunkt der USMNT-Straftat gestellt hatte.

Hype Rating: Ein Buick Deuce und ein Viertel brauchen neue Zündkerzen

Bereit

Jordan Morris – Stadt von Swansea

Sie können Swansea City, Wales, UK nicht ohne “USA” buchstabieren. Okay. Es ist eine Strecke. Schlagen Sie uns mit etwas Besserem in den Kommentaren.

Hier muss ich mich als American-Football-Fan zeigen, der wünscht, dieser Schritt wäre schon passiert. Nachdem Swansea dies enthüllt und die Kommentare entzündet hat, hat er eine echte Chance, den Aufstieg in die Premier League zu gewinnen. Und Morris hat die Möglichkeit, eine treibende Kraft oder ein Differenzierer in dieser Kampagne zu sein.

Sie verfügen über die beste Verteidigung in der EFL-Meisterschaft und einige zusätzliche Tore können sie wahrscheinlich in der Aufstiegszone halten. Hier ist der Mann aus dem pazifischen Nordwesten mit einer Nase für den Zweck. Swansea zögerte nicht, ihm in seinem ersten Spiel ein paar Minuten als U-Boot zu geben (kranke Trikots, Swansea), und Morris kann mit seiner Fähigkeit, hoch oder auf dem Flügel zu spielen, mehr auf das Spielfeld kommen.

Dies ist kein Versuch, Morris einzusperren. Mit dem Transfer geht eine Erfolgserwartung einher, aber Erfolg wird nicht durch Beförderung definiert. Wenn Morris ein paar Tore erzielen und seine Vielseitigkeit unter Beweis stellen kann, wird ihn ein Premier League-Club anrufen.

Der reine und einfache Morris hatte immer eine höhere Obergrenze als die meisten USMNT-Spieler in MLS. Es mag nicht fair sein, aber es erklärt die Kritik und die Erwartungen einer europäischen Entscheidung. Es ist endlich passiert und wir sollten uns alle dazu verpflichten, einen Drink für Morris zu holen, wenn er sein erstes Tor erzielt. Obwohl es 6 Uhr morgens an der Westküste ist.

Hype Rating: Ein neuer Star Wars Film

Tyler Boyd – Sivasspor

Tyler Boyd benötigt mehr Spielzeit als jeder andere Spieler im USMNT-Spielerpool. Ein Jahr nach der Unterzeichnung für Beşiktaş stellte ihn das Team nicht auf die Liste ihr ausländisches Listenlimit zu erfüllen. Trotz seiner Überzeugung, dass er in der zweiten Saisonhälfte ein fester Bestandteil ihres Kaders sein würde, war er es erneut hat den gespeicherten Kader des Teams ausgelassen, was die Notwendigkeit eines Umzugs veranlasste. Bei Sivasspor hofft er, seine körperliche Form wiederzuerlangen und einige solide Minuten zu haben, um als Option für USMNT-Cheftrainer Gregg Berhalter im Gedächtnis zu bleiben.

Hype-Bewertung: Eine Couch bis 10K Pfund

Daryl Deich – Barnsley

Es gibt eine Handvoll Stürmer, von denen wir noch keine klare Vorstellung haben, und einer von ihnen wird direkt in die EFL-Meisterschaft geworfen. Auf dem 12. Platz ist eine Beförderung unwahrscheinlich, aber die Gelegenheit, Dike im europäischen Wettbewerb zu sehen, wird uns sehr helfen, unsere Einschätzung zu verfeinern und unsere Erwartungen für die Zukunft zu kalibrieren.

Hype-Bewertung: Ihr bester Freund beschreibt, wie aufgeregt er ist, dass Sie seine neue Flamme treffen

Paul Arriola – Stadt von Swansea

Mein Freund Dan sagte es am besten: “Für mich ist Arriola 31 und irgendwie nur 25.”

Arriola hat die MLS-Auszeichnungen, die Jordan Morris erhalten hat, nicht geerntet, aber es sieht so aus, als würde eine neue Herausforderung uns als Fans gute Dienste leisten. Arriola hat in einem USMNT-Trikot durchweg solide ausgesehen, aber es besteht kein Zweifel, dass ihn die Konkurrenz im Mittelfeld überholt hat.

Ein Darlehen an Wales ist zwar kein dauerhafter Umzug, aber ein Fan-Service. Dies gibt uns eine gute Vorstellung von seiner Kappe und was er in den nächsten Jahren in einen Pool von Spielern bringen könnte.

Hype Rating: Testen Sie das Auto Ihrer Träume

Indiana Vassilev – Cheltenham

Wir haben wenig Zweifel. Wenn diese Ausleihe vor einem Monat stattgefunden hätte, hätte Cheltenham Man City im FA Cup verärgert. Kein Zweifel.

Zurück zur Realität … Indiana muss in Pflichtspielen auf dem Feld sein. Wenn dieses Darlehen dieses Ziel erreicht, ist es das Beste. Dies ist das zweite Mal, dass er von Aston Villa geschickt wurde, seit er letztes Jahr vier Mal in der Premier League gespielt hat.

Nachdem Vassilev in der vergangenen Saison alle seine EPL-Minuten gesehen hatte, sah er überwältigt aus. Bisher ähnelt seine Reise nach England eher einer USMNT-Erfahrung im Jahr 2011. Aber es bleibt noch Zeit, dies zu ändern.

Hoffentlich helfen ihm regelmäßige Wettkampfprotokolle dabei, einen Schritt zu finden.

Hype Rating: Ein Laufband, das Sie am Black Friday kaufen

Hier. Wir haben mehrere Spieler vermisst, aber wir haben nicht versucht, erschöpfend zu sein. Wir bemühen uns, so viele Spieler wie möglich in der Spielerliste zu erfassen. Wenn es eine Überweisung oder ein Darlehen gibt, die wir Ihrer Meinung nach überwachen sollten, lassen Sie es uns wissen.

Haben diese Hype-Bewertungen keinen Sinn ergeben? Ja, wir haben nicht versucht, rational zu sein. Irgendwann müssen wir tief durchatmen und uns daran erinnern, dass gute Dinge geschehen, aber es gibt noch eine Menge Geschichte zu schreiben.

Haben Sie bessere Hype-Bewertungen? Schlagen Sie uns mit ihnen in den Kommentaren.