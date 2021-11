Dieser Fisch verliert jeden Tag 20 Zähne und lässt sie dann alle nachwachsen

Wenn es einen Ort gibt, an dem Sie nicht festhalten möchten, dann ist es das Maul eines Pazifischen Lengdorsches. Diese beeindruckenden Fische, die bis zu 1,5 Meter lang werden und 80 Pfund wiegen können, haben etwa 500 nadelförmige Zähne, die aus den Kiefern herausragen, die stark genug sind, um Krebstiere zu zerquetschen.

Mit so vielen scharfen Chompern können diese Raubtiere aus dem Hinterhalt alles meistern, von schlüpfrigen Tintenfischen bis hin zu schwer gepanzerten Krabben. Wie Lingcod die Schärfe seiner furchterregenden Zähne behält, war lange Zeit ein Rätsel. Aber ein studieren, das im Oktober in den Proceedings of the Royal Society B veröffentlicht wurde, behauptet, dass der Pazifische Kabeljau seine Zähne scharf und glänzend hält, indem er jeden Tag etwa drei Prozent ersetzt. Bei einem Lingcod bedeutet dies, dass täglich bis zu 20 Zähne ersetzt werden. Wenn Sie Ihre Zähne im gleichen Tempo ersetzen, können Sie jeden Tag einen neuen Zahn verlieren und gewinnen – autsch!

Vieles, was Wissenschaftler über Zahnersatz bei Fischen wissen, stammt von Haien, die mehrere Zahnreihen im Kiefer haben, die ständig erneuert werden, und anderen Fischen mit ungewöhnlichen Zähnen. Haizähne unterscheiden sich jedoch erheblich von denen, die bei den meisten Fischen zu finden sind, weshalb die Ergebnisse des Kabeljaus den Wissenschaftlern helfen könnten, das Phänomen des Zahnersatzes bei Fischen besser zu verstehen.

Ungefähr 20 Prozent des Pazifischen Lingkabels haben fluoreszierendes grünes oder blaues Fleisch, und Wissenschaftler weiß nicht warum das passiert. Fische werden gesehen eine kluge Auswahl an Meeresfrüchtenund lecker paniert und frittiert. Aber ansonsten sind sie eher durchschnittlich. Ihre Zähne ähneln denen vieler anderer Fische, was ein Grund dafür ist, warum „sie ein sehr gutes Modell für die Untersuchung von Fischzähnen sind“, sagt Karly Cohen, Doktorandin an der University of Washington und Co-Autorin des neuen Studienbuchs .