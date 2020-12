Diese Frauen wollen eine Sensation schaffen

Die Favoriten bei der Darts-Weltmeisterschaft wurden ermittelt. Auch in diesem Jahr geht der Titel nur auf Superstars wie Michael van Gerwen oder Peter Wright. Dennoch sind Überraschungen möglich. Zwei Frauen verfolgen dieses Ziel auch.

Das Darts-WM auch Erstaunen in 2021. Mindestens verursachen sollte, die ist Deta Hedman und Lisa Ashton Plan. Die beiden englischen Frauen sind die einzigen Frauen, die am Höhepunkt der Saison Darts.

Im vergangenen Jahr überraschte die jetzt 26-jährige Fallon Sherrock mit ihrem Eintritt in die dritte Runde. Weil niemand hatte sherrock auf dem Zettel. Insbesondere Mensur Suljovic die Engländerin unterschätzt. “The Gentle” flog in der zweiten Runde gegen den ausgebildeten Friseur aus dem Turnier.

Fallon Sherrock war die große Überraschung des Darts World Cup 2020. (Quelle: Beautiful Sports / imago images)

Sherrock verpasste die Qualifikation für die WM 2021. Aber auch ohne die „Königin des Palastes“, wie sie seit ihrer brillanten Leistung genannt worden ist, gibt es bekannte weibliche Konkurrenz für die Superstars Michael van Gerwen und Peter Wright. Zwei WM-Plätze waren für Frauen reserviert. Zwei erfahrene Athleten durchgesetzt.

Lisa Ashton

Mit starken Leistungen in den „Frauen-Series“, sicherte Ashton ein Ticket für die Dart-Weltmeisterschaft im Jahr 2021 „The Lancashire Rose“, wie die Engländerin genannt wird, ist zum zweiten Mal teil. Bereits 2019 spielte sie in “Ally Pally”, scheiterte aber in der ersten Runde.

Lisa Ashton will auch eine Sensation in “Ally Pally” verursachen. (Quelle: Fokus Images / imago Bilder)

Selbst wenn ihr Debüt auf der großen Bühne besser hätte verlaufen können, wird die Erfahrung ihr im Kampf um ihren ersten Sieg bei der Weltmeisterschaft helfen.

Deta Hedman

„The Dark Destroyer“, wie ihr Spitzname, wurde in Jamaika geboren, aber es für England antritt. Die 61-Jährige ebnete in den 1990er und 2000er Jahren vielen Dartspielerinnen den Weg.

In der Zwischenzeit machte Hedman einige Jahre Pause, ist aber in Topform. Sie ist derzeit auf dem zweiten Platz in der Weltrangliste für Frauen Darts. Experten glauben, dass sie eine oder andere Überraschung zu sein.