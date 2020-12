Walmart: Einzelhandelsriese konkurriert mit Tesla und Xpeng

Während sich Pioniere in der Entwicklung autonomer Fahrzeuge bereits zurückziehen (Uber), erweitert der Einzelhandelsriese Walmart sein Engagement. Zusammen mit Partner Gatik werden autonome Lieferwagen zwischen zwei Walmart-Niederlassungen im US-Bundesstaat Arkansas fahren. In gewisser Weise konkurriert dies auch mit Tesla und Xpeng. Aber Walmart will mehr.

Die Entwicklung der Technologie für selbstfahrende Fahrzeuge dauert länger als erwartet. Der E-Auto-Pionier Tesla hat jetzt eine eigene Software für Selbstfahrer eingeführt. Und die chinesische Gruppe Xpeng präsentierte Ende Oktober auf einer Veranstaltung in China ihre eigenen selbstfahrenden Fahrzeuge.

Nach 70.000 Meilen getestet hat Walmart nun auch ein selbstfahrendes Pickup-Projekt gestartet. Die Waren werden autonom über eine Entfernung von 3,6 Kilometern zwischen einem Distributionszentrum und einem Walmart-Geschäft in Bentonville transportiert. Um auf der sicheren Seite zu sein, war zunächst ein Fahrer an Bord. Jetzt verzichten Sie darauf.

Walmart kündigte außerdem an, die Technologie auf längeren Lieferwegen zu testen. Irgendwann möchten sie Kundenbestellungen an einen bestimmten Ort liefern, an dem die Verbraucher ihre Bestellungen abholen können. Diese Tests werden im kommenden Jahr mit einem Sicherheitsfahrer durchgeführt.

Autonomes Fahren könnte entscheidende Vorteile für zukünftige Lieferzwecke haben. Walmart könnte die Technologie möglicherweise auch an andere Unternehmen verkaufen.

Autonomes Fahren passt in die jüngste Strategie des Einzelhandelsgiganten, schnell in neue Technologien zu investieren und gleichzeitig sein Kerngeschäft schrittweise zu verlieren. Walmart hat auch in die TikTok Social Media App investiert. Mit der wachsenden Online-Präsenz will die Dow Jones-Gruppe neue Einnahmequellen erschließen. Jüngere Käufergruppen sollten angesprochen werden.

Mit Wamart + ist das Unternehmen kürzlich eine Partnerschaft mit Shopify eingegangen, um auch Marktanteile vom Marktführer Amazon zu gewinnen. Die Investition in das indische E-Commerce-Unternehmen Flipkart hat sich ebenfalls ausgezahlt.

Die neue Strategie des “Wachstums durch neue Technologien” wird an der Börse offenbar gut aufgenommen. Die Walmart-Aktie befindet sich seit dem Corona-Crash in einem sauberen Aufwärtstrend. Solange die untere Trendlinie (derzeit bei rund 142 Dollar) nicht nachhaltig unterschritten wird, ist die Welt technisch in Ordnung.