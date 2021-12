Die Zeit für das Atomabkommen mit dem Iran wird knapp, sagt Deutschland

Der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian und die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock kommen für ein Familienfoto im Museum of Liverpool während des G7-Gipfels der Außen- und Entwicklungsminister in Liverpool, Großbritannien, 11. Dezember 2021. Paul Ellis / Pool über REUTERS

LIVERPOOL, England, 11. Dezember (Reuters) – Der deutsche Außenminister warnte am Samstag nach Treffen mit seinen Amtskollegen aus den G7-Staaten, dass die Zeit abläuft, um einen Weg zur Wiederbelebung des Atomabkommens zwischen den Weltmächten und dem Iran von 2015 zu finden.

In Wien wurden die Gespräche zur Wiederbelebung des Atompaktes wieder aufgenommen. Beide Seiten versuchen, die Erfolgsaussichten nach dem jüngsten Austausch in den Stop-Start-Verhandlungen abzuschätzen.

„Die Zeit wird knapp“, sagte die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock vor Reportern im englischen Liverpool, wo sich die G7-Außenminister treffen.

„Es hat sich in den letzten Tagen gezeigt, dass wir keine Fortschritte machen.“

Baerbock sagte, der Iran habe die Gespräche mit einer Position wieder aufgenommen, die die Verhandlungen um sechs Monate verschoben habe. Die aktuelle Gesprächsrunde in Wien folgt auf eine fünfmonatige Pause nach der Wahl eines eingefleischten Anti-Westlers zum iranischen Präsidenten, Ebrahim Raisi.

US-Beamte sagten zuvor, Außenminister Antony Blinken habe am Freitag ein „produktives“ Treffen mit seinen britischen, deutschen und französischen Amtskollegen abgehalten, um den weiteren Weg für die iranischen Gespräche zu besprechen.

Ein hochrangiger Beamter des Außenministeriums sagte, es habe ein „intensives“ Gespräch zwischen den G7-Staaten gegeben, die sich in ihrer Haltung zu den Atomgesprächen einig seien. „Die Erklärung wird auch stark sein, wie wichtig es ist, den Iran wieder an den Tisch zu bringen, und die Tatsache, dass es möglich ist, eine Einigung zu erzielen, aber die Zeit wird knapp, also sind wir uns darin einig“, sagte der Beamte die Situation. der Anonymität, sagt.

Der Beamte fügte hinzu, dass der US-Sondergesandte für den Iran, Robert Malley, zu Gesprächen nach Wien zurückkehrte.

Iranische Beamte haben zuvor erklärt, an ihrer festen Position festzuhalten.

Als Teil des ersten Atomabkommens, das 2018 vom damaligen Präsidenten Donald Trump aufgegeben wurde, begrenzte der Iran sein Atomprogramm im Austausch für Sanktionen der USA, der Europäischen Union und der UNO. Der Westen befürchtet, dass das Programm zur Entwicklung von Waffen verwendet wird, was Teheran bestreitet.

Raisi sagte am Samstag, Teheran nehme seine Atomgespräche in Wien ernst, berichtete die offizielle Nachrichtenagentur IRNA. Weiterlesen

Die indirekten US-Iran-Gespräche, bei denen französische, britische, deutsche, russische und chinesische Diplomaten pendeln, weil Teheran jeden direkten Kontakt mit Washington ablehnt, zielen darauf ab, dass beide Seiten das Abkommen wieder uneingeschränkt einhalten.

Das G7-Treffen, das zu einem gemeinsamen Appell an den Iran führen soll, sein Atomprogramm zu moderieren und die Gelegenheit der Wiener Gespräche zu nutzen. Weiterlesen

Berichterstattung von Humeyra Pamuk Schreiben von William James Redaktion von Edmund Blair, Frances Kerry und David Evans

