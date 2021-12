Halo Infinite erhält am 14. Dezember vier neue Playlists – darunter Slayer

Unendlicher Heiligenschein erhält Slayer-, Free-For-All (FFA), Tactical Slayer (SWAT) und Fiesta-Playlists, laut a Reddit-Beitrag von u / ske7ch343, auch bekannt als Brian Jarrard, Community Director von 343 Industries (via Windows-Zentrale). Jarrard hat bestätigt, dass alle vier Playlists per Update am 14. Dezember im Spiel eintreffen werden.

343 Branchen zuvor sagte, Fiesta-, SWAT- und FFA-Playlists werden bis Ende des Jahres im Spiel eintreffen, während eine Social Slayer-Playlist erst 2022 eintreffen wird. In seinem Artikel räumt Jarrard ein, dass die Entwickler eine Social Slayer-Playlist mit „einer Vielzahl neuer“ versprochen haben Variationen.“ Da dies jedoch nicht vor den Feiertagen passieren würde, beschloss 343, zuerst eine einfache Slayer-Playlist zu starten und „versuchen, in Zukunft mit weiteren Variationen zu stärken und zu erweitern“.

Derzeit können Sie Ihren Spielmodus nicht auswählen. Sie müssen zwischen Capture The Flag (CTF), Slayer, Strongholds und Oddball wechseln, was offensichtlich schmerzhaft ist, wenn Sie nur eine Art von Spiel spielen möchten. Auch ein Ärgernis, wenn Sie 343 hat die Aufgabe, eine Herausforderung zu meistern, die einem bestimmten Modus entspricht, aber auch diese Beschwerde – Jarrard sagt, dass das Update vom 14. Dezember auch „besonders frustrierende“ Modus-spezifische Herausforderungen beseitigen wird.

Das Update wird die „besonders frustrierenden“ modusspezifischen Herausforderungen beseitigen.

Das Update wird auch einige Herausforderungsanforderungen reduzieren, die Weekly Ultimate Challenge „weniger intensiv“ machen und Herausforderungen speziell für kommende Playlists hinzufügen. 343 versucht auch langsam, leistungsbasierte XP zu implementieren – etwas, das das Spiel derzeit nicht bietet -, indem es eine Herausforderungskategorie hinzufügt, die „auf der Ansammlung von Spielerpunkten“ basiert.

Im Moment werden Sie nur mit XP für das Abschließen von Herausforderungen belohnt, nicht für jedes Spiel, das Sie spielen, was eine große Beschwerde unter Spielern war, die aufsteigen möchten. Letzten Monat versuchten 343, Probleme mit dem Kampfpass-Fortschritt durch Hinzufügen von . zu beheben eine „Spiel 1 Spiel“-Herausforderung, verlängert die Dauer der EP-Boosts und belohnt Spieler mit mehr EP für die ersten sechs Spiele, die sie an einem Tag spielen.

Zusätzlich zu diesen Änderungen stellte Jarrard auch fest, dass die Entwickler daran arbeiten, die „zeitweiligen Schluckaufe“ zu beheben, die Big Team Battle (BTB) zu beeinflussen scheinen, und nach Berichten über „potenzielle Anomalien“ auch das Ranglisten-Matchmaking untersuchen. Obwohl Unendlicher Heiligenschein wurde offiziell am 8. Dezember veröffentlicht, die Spieler warten immer noch auf den kooperativen Story-Modus, der ist soll 2022 verfügbar sein, sowie eine Möglichkeit, einzelne Kampagnenlevel zu wiederholen, wer 343 sagt, er wird hinzufügen hat aber keine festgelegte Zeitleiste für.