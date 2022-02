Cass Information Systems, Inc. befördert Martin Resch zum President und Chief Operating Officer

ST. LOUIS–(GESCHÄFTSDRAHT)–Cass Information Systems, Inc. (Nasdaq: CASS), der führende Anbieter von Zahlungs- und Informationsdiensten für Transport-, Energie-, Telekommunikations- und Abfallrechnungen, vorangetrieben hat Martin Resch als President, zusätzlich zu seiner derzeitigen Funktion als Chief Operating Officer. Erich Brungraberzuvor Chairman und Chief Executive Officer, bleibt Chairman und Chief Executive Officer.

„Während seiner kurzen Zeit bei Cass hat Martin seine Fähigkeit bewiesen, strategische Ziele in Bezug auf unser Rechnungszahlungs- und Informationsdienstleistungsgeschäft umzusetzen“, sagte Brunngraber. „Die Hinzufügung der Rolle des Präsidenten wird Martin mit erweiterter Verantwortung für Technologie und andere Einnahmequellen ausstatten.“

Bevor er im November 2020 zu Cass kam, war Resch Senior Director der Commercial Banking Group von Western Bank, BNP Paribas in San Francisco, Kalifornien. Als Executive Vice President fungierte Resch als Chief Administrative Officer/Group COO und war verantwortlich für Strategie, Betrieb, Finanzen, Technologie und Personal. Weitere Rollen waren Corporate Treasurer und Leiter eines B2B-FinTech-Inkubators.

Zuvor war er an mehreren unternehmerischen Initiativen im Zusammenhang mit FinTech und Finanzmärkten beteiligt. So hat Resch beispielsweise drei Index-Aktien- und Optionsfonds gegründet Pazifischer Austausch und war als Mitglied des Board of Directors aktiv am Verkauf der Pacific Exchange an beteiligt Archipel die später von der erworben wurde New Yorker Börse.

Resch, der die doppelte Staatsangehörigkeit besitzt Vereinigte Staaten und Österreich und spricht fließend Deutsch, absolvierte seinen Bachelor in Informatik Oregon State University und einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre ab Cornell Universität. Er ist auch Absolvent der Graduiertenschule der Pacific Coast Bank in Seattle, Washington.

