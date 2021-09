Die Vereinigten Staaten untersuchen den Abstieg von Richard Bransons Virgin Galactic-Raumfahrt außerhalb des Kurses | Weltnachrichten

Die Federal Aviation Administration (FAA) der Vereinigten Staaten gab am Mittwoch bekannt, dass sie eine Abweichung beim Abstieg des Raketenflugzeugs Virgin Galactic untersucht, das am 11. Juli den britischen Milliardär Richard Branson ins All beförderte.

Das New Yorker Magazin hatte zuvor berichtet, dass die Regulierungsbehörde einen Abstieg außerhalb des Kurses untersucht. Ein FAA-Sprecher sagte Reuters, dass das Fahrzeug “bei der Rückkehr zum Spaceport America von seiner Flugsicherungsfreigabe abgewichen ist. Die FAA-Untersuchungen dauern noch an.”

Virgin Galactic räumte in einer Erklärung gegenüber Reuters ein, dass “die endgültige Flugroute von unserem ursprünglichen Plan abwich”, fügte jedoch hinzu, dass sie “nicht außerhalb der seitlichen Grenzen des geschützten Luftraums flog”.

Das Unternehmen gab an, dass “der Flug unter die Höhe des Luftraums gesunken ist…” für eine kurze Strecke und eine Zeit (1 Minute und 41 Sekunden) vor dem Wiedereintritt in den eingeschränkten Luftraum.

Er fügte hinzu, dass “das Schiff zu keiner Zeit über ein Ballungszentrum fuhr oder eine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellte”. Das Unternehmen sagte, es arbeite „in Partnerschaft mit der FAA zusammen, um den Luftraum für zukünftige Flüge zu verwalten“.

Virgin Galactic sagte, dass “wenn das Fahrzeug auf Winde in großer Höhe traf, die die Flugbahn veränderten, die Piloten und Systeme die Flugbahn überwachten, um sicherzustellen, dass sie innerhalb der Missionsparameter blieben.”

Der New Yorker gemeldet dass während des Fluges ein rotes Licht auf der Schiffskonsole blinkte, was eine “Entrance Descent Cone Warning” anzeigte. Virgin Galactic sagte, dass “die Passagiere und die Besatzung durch diese Kursänderung zu keinem Zeitpunkt gefährdet waren”.

Branson, einer von sechs Virgin Galactic-Mitarbeitern, die an dem Flug teilnahmen und mehr als 80 Kilometer über der Wüste von New Mexico flog, warb im Juli die Mission als Vorläufer einer neuen Ära des Weltraumtourismus und sagte, das von ihm 2004 gegründete Unternehmen sei soll nächstes Jahr den kommerziellen Betrieb aufnehmen.