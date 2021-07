Die USA warnen, dass China die Entscheidung über das Südchinesische Meer unterstützt und verspricht, die Philippinen zu verteidigen

Blinken äußerte sich am Sonntag in einer Erklärung zum fünften Jahrestag eines Urteils eines unabhängigen Schiedsgerichts, das Chinas riesige Landansprüche über die Wasserstraße auf philippinischer Seite ablehnte.

Die Spannungen im Südchinesischen Meer, die auch von Brunei, Malaysia, Taiwan und Vietnam bestritten werden, sind in diesem Jahr eskaliert. Manila wirft Peking vor, versucht zu haben, seine Küstenwache einzuschüchtern, und schickt seine sogenannte “Seemiliz” nach” philippinische Fischerboote verdrängen

Amerikas Top-Diplomat sagte, die Vereinigten Staaten könnten sich auf die US-philippinischer gegenseitiger Verteidigungspakt im Falle einer chinesischen Militäraktion gegen philippinische Vermögenswerte in der Region.

„Wir bekräftigen auch, dass ein bewaffneter Angriff auf die philippinischen Streitkräfte, staatliche Schiffe oder Flugzeuge im Südchinesischen Meer die gegenseitigen Verteidigungsverpflichtungen der Vereinigten Staaten gemäß Artikel IV des US-Vertrags über gegenseitige Verteidigung in Anspruch nehmen würde. Philippinisch im Jahr 1951“, sagte Blinken.

Blinken forderte auch die chinesische Regierung auf, im Südchinesischen Meer “ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen nachzukommen (und) ihr provokatives Verhalten einzustellen”.

Die Entscheidung des Ständigen Schiedsgerichtshofs in Den Haag aus dem Jahr 2016 wies Chinas Ansprüche auf das Südchinesische Meer kategorisch zurück und stellte gleichzeitig fest, dass China die Souveränität der Philippinen untergräbt Aktivitäten wie Inselbau in der ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) von Manila.

Peking verwarf das Gerichtsurteil und baute seine Positionen im Südchinesischen Meer weiter aus und stärkte sie militärisch. Er sagt, die Vereinigten Staaten und andere Länder verstärken die Spannungen in der Region, indem sie ihre Kriegsschiffe unter Verletzung ihrer Souveränität dorthin schicken.

Washington entgegnet, dass seine Marinepräsenz im Südchinesischen Meer die Schifffahrtsfreiheit nach internationalem Seerecht unterstützt.

Um die amerikanische Position zu unterstreichen, hat der Lenkwaffenzerstörer USS Benfold am Montag in der Nähe der Paracel-Inseln im nordwestlichen Teil des Südchinesischen Meeres eine Operation zur Freiheit der Navigation (FONOP) durchgeführt, teilte die 7. Flotte der US-Marine in einer Pressemitteilung mit.

Diese Inseln, in China Xisha-Kanal genannt, werden auch von Vietnam und Taiwan beansprucht, aber China kontrolliert sie seit den 1970er Jahren.

Der Sprecher der US Navy, Lt. Mark Langford, sagte, die Operation vom Montag habe die Ansprüche aller drei Parteien in Frage gestellt.

„Diese Operation zur Freiheit der Schifffahrt (…) respektiert die Rechte, Freiheiten und die rechtmäßige Nutzung des Meeres, die im Völkerrecht anerkannt sind, indem sie die illegalen Beschränkungen der unschuldigen Durchfahrt durch China, Taiwan und Vietnam anfechtet und auch Chinas Anspruch auf die Grundlinien der die Meerenge um die Paracel-Inseln “, sagte Langford.

China sagte, es habe Kräfte eingesetzt, um den US-Zerstörer “zu warnen und zu jagen”, was seine Souveränität verletzte.

“Dies ist ein weiterer solider Beweis für die aggressive US-Hegemonie über die Navigation und die Militarisierung des Südchinesischen Meeres”, sagte Tian Junli, Sprecher der Southern Theatre Command der PLA, Luftwaffenoberst der PLA in einer Erklärung nach dem US-FONOP am Montag.

„Die Fakten zeigen, dass die Vereinigten Staaten ein vollwertiger ‚Sicherheitsrisikomacher im Südchinesischen Meer‘ sind“, sagte Tian.

In seiner Erklärung vom Sonntag forderte Blinken China auf, “Schritte zu unternehmen, um der internationalen Gemeinschaft zu versichern, dass es sich einer regelbasierten Seeordnung verpflichtet hat, die die Rechte aller Länder, groß und klein, respektiert”.

„Nirgendwo ist die regelbasierte Seeordnung stärker bedroht als im Südchinesischen Meer. Die Volksrepublik China (VR China) zwingt und schüchtert die Küstenstaaten Südostasiens weiterhin ein und bedroht die Freiheit der Schifffahrt in diesem kritischen globalen Durchgang “, sagten die Vereinigten Staaten. sagte der Außenminister und bezog sich dabei auf China mit seinem offiziellen Namen.

Er forderte China auf, “Schritte zu unternehmen, um der internationalen Gemeinschaft zu versichern, dass es sich einer regelbasierten Seeordnung verpflichtet hat, die die Rechte aller Länder, groß und klein, respektiert”.

Blinken sagte, dass die Vereinigten Staaten das Urteil von 2016 gegen China unterstützten, wie Außenminister Mike Pompeo im vergangenen Jahr wiederholte, der damals sagte, dass „die Behauptungen, dass Pekings Offshore-Ressourcen in einem Großteil des Südchinesischen Meeres völlig illegal sind, wie es der Fall ist . seine Einschüchterungskampagne, um sie zu kontrollieren.”

Als Reaktion auf Pompeos Äußerungen warf die chinesische Botschaft in Washington den Vereinigten Staaten vor, das Völkerrecht “verzerrt” und die Situation “übertrieben” zu haben, um “Zwietracht zu säen”.