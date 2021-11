Die USA versuchen, arabische Verbündete davon zu überzeugen, den Nahen Osten nicht zu verlassen

MANAMA, Bahrain – Die Biden-Regierung versucht ihre arabischen Verbündeten davon zu überzeugen, dass die USA trotz des Anscheins nicht genug von der Region haben und auf die Tore zusteuern.

Es ist ein harter Verkauf. Bei einem Treffen in Bahrain am Samstag am Vorabend der globalen Gespräche zur Eindämmung der nuklearen Ambitionen des Iran wurde Verteidigungsminister Lloyd J. Austin III. mit harten Fragen konfrontiert, wie arabische Verbündete dem Peitschenhieb einer nationalen Sicherheitspolitik der USA begegnen sollten. die alle vier bis acht Jahre mit einem neuen Präsidenten erneuert wird.

Jetzt mit Präsident Biden versuche es rückgängig zu machen die von Präsident Donald J. Trump eigene Stornierung von Präsident Barack Obama Atomabkommen mit dem Iran, drückten einige arabische Verbündete ihre Frustration darüber aus, in der Mitte gefangen zu sein und ihren eigenen Weg gehen zu müssen. Die Vereinigten Arabischen Emirate zum Beispiel unternehmen Schritte, um ihre eigenen Spannungen mit Teheran zu lockern, nachdem sie jahrelang einen härteren Ton angeschlagen haben.

Der turbulente Amerikaner Rückzug aus Afghanistan im August nach 20 Jahren die Rückzug angekündigt US-Kampftruppen aus dem Irak bis Ende dieses Jahres und der jüngste Hype um die Biden-Regierung China als wichtigste und schwerwiegendste nationale Sicherheitspriorität kombiniert, um Beamte im Nahen Osten, dem Ort, an dem in den letzten 20 Jahren so viel nationale Sicherheitsangst in den USA herrschte, zurückzulassen, sich ausgeschlossen zu fühlen.