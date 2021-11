Ancaster Dog beißt Verbrechen als „Hudson & Rex“ Crime Costar

Jeder Hund hat seinen Tag, aber Diesel hatte vier Jahre lang kein Ende in Sicht.

Der fünfjährige Ancaster Dog ist eine Hälfte der Citytv-Krimiserie „Hudson & Rex“, die jetzt in der vierten Staffel läuft und in Dutzenden von Ländern zu sehen ist.

Der Deutsche Schäferhund, der mit dem Halifax-Schauspieler John Reardon in der Hauptrolle spielt, hat seinen eigenen Wohnwagen, Spa-Behandlungen, Pediküre und einen Koch, der Hühnchen-, Roastbeef- und Truthahngerichte ohne Knochen zubereitet. Er hat auch Stuntliner, seine Neffen Ishe und Iko.

Aber die Hollywood-Behandlung sei ihr nicht zu Kopf gestiegen, sagt ihre Besitzerin und Trainerin Sherri Davis, die BRB K9 Services in der Nähe von Carluke leitet.

„Er weiß nicht, dass er so besonders ist“, sagt Davis. „Letztendlich sind meine Hunde meine Kinder und ich behandle sie alle gleich. Er hat keinen geschwollenen Kopf.

„Hudson & Rex“ handelt von einem großen Detektiv, Charlie Hudson, der sich nach dem Tod seines menschlichen Meisters K9 in einem Entführungsfall mit Rex zusammenschließt. Rex ist darauf trainiert, viele Gerüche zu erkennen und hat ein Ohr für einzigartige Geräusche.

Die Show basiert auf einer österreichischen TV-Show namens „Kommissar Rex“. Tatsächlich ist Diesel ein Nachkomme des Hundes aus der ursprünglichen Show. Ishe und Iko auch.

Dies spielte jedoch keine Rolle bei seiner Ernennung zur Rolle für das kanadische Programm unter der Regie von Pope Productions und Shaftesbury („Murdoch Mysteries“).

Am Set in der Hamilton City Hall mit der Besetzung und Crew von „Hudson and Rex“. Sherri Davis und ihr Hund Diesel, der Rex in der Show spielt, teilen sich die Spielzeit. Barry Gray / The Hamilton Spectator

Davis sagt, dass sein Geschäft nur eine von vielen Entdeckungen von Produzenten war. Sie gingen, nachdem sie ihnen Hunde gezeigt hatte und Diesel den Raum betrat. Sie hat es gerade bekommen, aber sie sagte, einer der Produzenten sagte: „Es ist Rex.“

Die Serie wird in St. John’s, NL, gedreht, war aber letzten Freitag in Hamilton für Dreharbeiten im Rathaus. Die Handlung der Episode hatte Hudson und Rex in der Stadt, um für Tapferkeit in die Halle der Helden aufgenommen zu werden. Vor dem Rathaus waren ein roter Teppich und Limousinen ausgebreitet.

Natürlich treffen die beiden auf einige Bösewichte. Das Hamilton-Zeichen spielt eine Rolle in einer Szene, in der Rex – der Stunthund Iko – durch das O springt, um einen Bösewicht zu fangen.

Rex‘ Multi-Duft-Fähigkeit tritt ein, wenn er etwas aus einem Food Truck riecht. Als ein Beamter seine Skepsis äußert, ob er Grund hat, den Lieferwagen zu durchsuchen, antwortet Hudson: „Rex denkt, dass wir es tun. Die Folge wird nächstes Jahr ausgestrahlt.

Diesel hat ein tolles Gemüt, aber er kann kein Drehbuch lesen. Es gibt viel Arbeit von Davis, um ihn zum Handeln zu bringen. Aus dem Off gibt sie ihm ständig Befehle wie „Turn“, „Bleib“ und „Rede mit mir“. Dann bekommt Diesel Leckereien.

Davis lacht, als sie sich daran erinnert, dass ein Regisseur sie einmal gebeten hat, einen Hund mit in die Aufnahme zu nehmen und nach rechts abzubiegen.

Diesel lässt sich von Besitzerin Sherri Davis den Bauch massieren. Barry Gray / The Hamilton Spectator

„Die Leute wissen nicht, was hinter der Kamera vor sich geht“, sagte Davis, die vor mehr als einem Jahrzehnt in die Filmindustrie einstieg, als sie angesprochen wurde, Hunde für einen Film auszubilden. „Es ist ein choreografierter Tanz hinter der Kamera. Es ist ein riesiger choreografierter Tanz.

Reardon, der bei „Arctic Air“ war, nahm sich Zeit, seinen Partner kennenzulernen, bevor er im Oktober 2018 vor den Kameras auftauchte. Er nahm Diesel mit zu einem Spaziergang und einer Fahrt in St. John’s und nahm ihn mit, um seinen Partner zu treffen.

»Ich glaube, da hat er sich mit mir verbunden«, sagte Reardon. „Er muss gedacht haben, dass er ein anständiger Kerl sein muss, wenn er einen Sohn hat.“

Er sagte, es sei ein Vergnügen, mit Diesel zusammenzuarbeiten.

„Er ist sehr konzentriert“, sagte Reardon. „Er hat immer noch Dienst, genauso wie ein K9-Offizier. Er ist sehr intelligent und gut ausgebildet.

Auch Regisseur Felipe Rodriguez sagt, es sei eine Freude, mit Diesel zusammenzuarbeiten.

„Das kleinste unserer Probleme ist der Hund“, lacht er. „Er trifft besser als manche Schauspieler. Die Kamera liebt ihn. Er ist fantastisch.

*** Diese Geschichte wurde am 19. November aktualisiert, um die Schreibweise des Namens von Regisseur Felipe Rodriguez zu korrigieren.