Die USA, Russland, China und Pakistan treffen sich, um über Afghanistan zu diskutieren, während sich die humanitäre Krise verschärft

Vertreter dieser vier Länder – bekannt als die erweiterte Troika – trafen sich laut einem Beamten auch „mit hochrangigen Taliban-Vertretern am Rande“ des Treffens in Islamabad. Gemeinsame Erklärung in 15 Punkten Herausgegeben vom pakistanischen Außenministerium.

Das Treffen findet Wochen nach einer ähnlichen Diskussion in Moskau statt, an der die Vereinigten Staaten nicht teilnahmen. US-Sonderbeauftragter Tom West nahm am Donnerstag an den erweiterten Troika-Gesprächen teil.

Die erweiterte Troika „(e) drückte ihre tiefe Besorgnis über die ernste humanitäre und wirtschaftliche Lage in Afghanistan aus und bekräftigte ihre unerschütterliche Unterstützung für das afghanische Volk“ und das Potenzial für einen wirtschaftlichen Zusammenbruch und eine erhebliche Verschlimmerung der humanitären Krise und eine neue Flüchtlingswelle . „

David Beasley vom Welternährungsprogramm sagte am Donnerstag, dass sich in Afghanistan „die schlimmste humanitäre Krise der Welt entfaltet“, wo mehr als 22 Millionen Menschen vom Hungertod bedroht sein könnten.

Die gemeinsame Erklärung „(a) erkannte die Bedenken internationaler humanitärer Akteure hinsichtlich der schwerwiegenden Liquiditätsprobleme des Landes an und versprach, sich weiterhin auf Maßnahmen zur Erleichterung des Zugangs zu legitimen Bankdienstleistungen zu konzentrieren". Die Taliban haben keinen Zugang zu den Milliardenreserven der afghanischen Zentralbank, die in den USA zum größten Teil eingefroren wurden. Die Vereinigten Staaten, Russland, China und Pakistan forderten die Taliban auf, ungehinderten humanitären Zugang zu gewähren, und „(a) vereinbarten, ihr praktisches Engagement mit den Taliban fortzusetzen, um die Umsetzung einer gemäßigten und umsichtigen Politik zu fördern Afghanistan so schnell wie möglich. wie möglich", so die gemeinsame Erklärung. Die Vereinigten Staaten haben zugesagt, aber die Übergangsregierung der Taliban nicht anerkannt, die an die Macht kam, nachdem der ehemalige afghanische Präsident Ashraf Ghani kapituliert und während einer schnellen Militärkampagne einen Großteil Afghanistans erobert hatte. Im vergangenen Monat traf eine hochrangige behördenübergreifende US-Delegation mit Vertretern der Taliban während mehrtägiger Treffen in Doha zusammen. Der Sonderbeauftragte der Vereinigten Staaten sagte Anfang dieser Woche vor Reportern in Brüssel, die Vereinigten Staaten bereiten sich auf ein weiteres behördenübergreifendes Treffen mit den Taliban vor. Die Übergangsregierung der Taliban – alle männlich und bestehend aus Mitgliedern des Taliban- und Haqqani-Netzwerks – hat vor allem Frauen starke gesellschaftliche Einschränkungen auferlegt. Die gemeinsame Erklärung „(c) forderte die Taliban auf, mit ihren afghanischen Landsleuten zusammenzuarbeiten, um Schritte zur Bildung einer integrativen und repräsentativen Regierung zu unternehmen, die die Rechte aller Afghanen respektiert und die gleichen Rechte von Frauen und Mädchen auf Teilhabe an allen Aspekten Afghanistans garantiert Gesellschaftsleben." Die vier Länder „(w) lobten das anhaltende Engagement der Taliban, allen, die von und nach Afghanistan reisen möchten, die sichere Überfahrt zu ermöglichen, und drängten darauf, dass mit Beginn des Winters rasch Fortschritte bei der Einrichtung von Flughäfen im ganzen Land erzielt werden, die kommerziellen Verkehr aufnehmen können Flugverkehr, die für den ununterbrochenen Fluss der humanitären Hilfe unerlässlich sind. „ In dem Briefing mit Reportern sagte West, der Sonderbeauftragte der Vereinigten Staaten: „Die Taliban haben im Großen und Ganzen ihre Verpflichtung gegenüber uns eingehalten, den Afghanen, denen wir eine besondere Verpflichtung schulden, zu ermöglichen, dass die US-Bürger und PRLs gehen das Land, insbesondere in den letzten Wochen." West sagte, die „echte Herausforderung" für eine sichere Passage sei „potenziell logistisch, insbesondere wenn wir in die Wintermonate gehen", und stellte fest, dass die Fähigkeit des Flughafens Kabul, im Winter zu operieren, „in Frage gestellt" sei. Die erweiterte Troika „(c) verurteilte die jüngsten Terroranschläge in Afghanistan auf das Schärfste und forderte die Taliban auf, die Verbindungen zu allen internationalen Terrorgruppen abzubrechen, sie aufzulösen und entschieden zu beseitigen und jeder innerhalb der Land. „ West sagte Reportern diese Woche, die Vereinigten Staaten seien „besorgt über die Zunahme der Angriffe von ISIS-K" und wollten, dass die Taliban gegen sie erfolgreich sind. „Wir wollen, dass die Taliban gegen ISIS-K erfolgreich sind. Ich denke, sie unternehmen sehr energische Anstrengungen gegen diese Gruppe", sagte er. „Wir verurteilen den unschuldigen Verlust afghanischer Menschenleben, der in den letzten Wochen durch bösartige Angriffe von ISIS-K im ganzen Land stattgefunden hat." „Was die anderen Gruppen angeht, sehen Sie, al-Qaida hat weiterhin eine Präsenz in Afghanistan, die uns sehr beschäftigt, und dies ist ein Thema, das uns in unserem Dialog mit den Taliban ständig beschäftigt", sagte er.