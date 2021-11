Die weltweite Knappheit an Chips ist ein Albtraum vor Weihnachten

Die weltweite Chipknappheit hat massive Wirkung in der gesamten Technologiebranche seit über einem Jahr, aber eine Welle von Gaming-Hardware-Neuigkeiten in der letzten Woche und Änderungen haben gezeigt, dass die Dinge in absehbarer Zeit nicht besser werden. Große und kleine Spielefirmen werden den Stachel im Laufe des nächsten Jahres oder so spüren, und es sind nicht nur die Konsolen der nächsten Generation von Sony und Microsoft, die schwer zu bekommen sein könnten.

Nintendo war wohl der erste, der den Nachrichten-Stunt startete und seinen . überarbeitete Nintendo-Schalter Umsatzprognosen für das Jahr 1,5 Millionen gesunken 4. November „aufgrund der Auswirkungen der weltweiten Halbleiterknappheit“, nach Angaben des Unternehmens. Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa klärte auf in einer Frage und Antwort, mit der Begründung, dass sich die Situation seit Beginn des Geschäftsjahres (das im April beginnt) nicht wesentlich verbessert habe. Das Unternehmen „evaluiert alternative Komponenten und überprüft unsere Designs“, so Ko Shiota, General Manager der Technologieentwicklungsabteilung von Nintendo, aber es ist derzeit nicht klar, ob es etwas leichter macht, es zu finden auf dem Regal. (Und wenn Sie noch keinen der Switch-kompatiblen N64-Controller haben, Bis nächstes Jahr hast du kein Glück.)

Valves Steam Deck Handheld-Gaming-PC war zwei Monate verzögert von einem Start von Dezember bis Februar am 11. November. „Wir haben unser Bestes getan, um globale Lieferkettenprobleme zu umgehen, aber aufgrund von Materialknappheit erreichen die Komponenten unsere Produktionsstätten nicht rechtzeitig, sodass wir unsere ursprünglichen Markteinführungstermine einhalten können.“ sagte Valve in einem Blogbeitrag. Schon vor der Verzögerung hatten wir das Gefühl, dass die Versorgung von Steam Deck knapp werden würde, da die geschätzte Bestellverfügbarkeit auf Anfang 2022 sehr bald nachdem die ersten Reservierungen online sind. Aber jetzt müssen auch Leute, die im Dezember 2021 einen Bestelltermin bekommen haben, noch etwas warten.

Sony rechnet damit, weniger PS5s zu produzieren

Sony würde erwarten, weniger zu tun PS5, entsprechend Bloomberg. Das Unternehmen hatte ursprünglich prognostiziert, dass es im laufenden Geschäftsjahr (das im März endet) 16 Millionen Konsolen montieren könnte, aber jetzt plant es, „rund 15 Millionen“ herzustellen. Bloomberg genannt. Die PS5 war unglaublich schwer zu finden seit seiner Einführung im November 2020, und es wird wahrscheinlich in absehbarer Zeit nicht einfacher: sagten die Fertigungspartner von Sony Bloomberg dass es schwierig sein wird, Sonys Verkaufsziel von 22,6 Millionen PS5 im nächsten Geschäftsjahr zu erreichen.

Panik Lesedatum das Handheld wurde geschoben von Ende 2021 bis Anfang 2022. Während die Verzögerung bei den ersten Einheiten auf defekte Batterien zurückzuführen war, sind Komponenten für zukünftige Playdates schwer zu finden, nach Angaben des Unternehmens. Der aktuelle Prozessor von Playdate zum Beispiel ist zwei Jahre lang nicht verfügbar, was das Unternehmen dazu zwingt, das Mainboard mit einem leichter verfügbaren Prozessor für Playdates, die später im Jahr 2022 hergestellt werden, umzugestalten zu überlisten, „sollte das nicht an ihnen vorbeikommen, könnte es bedeuten, dass es schwierig wird, ein Playdate zu bekommen. Wenn Sie an einem Playdate interessiert sind, möchten Sie vielleicht? jetzt vorbestellen um Ihren Platz in der Warteschlange zu sichern.

Und das sind nur Veränderungen, die wir kennen

Dies sind nur einige der letzten Änderungen das wissen wir – Hinter den Kulissen könnte es andere Probleme und Verzögerungen geben, die uns nicht bekannt sind. Microsoft Xbox-Chef Phil Spencer warnte im September vor anhaltenden Engpässen und sagte Xbox-Versorgungsproblemen dauert bis 2022. Und das Problem geht weit über die Hersteller von Gaming-Hardware hinaus, da Intel sagt, dass der Chipmangel bis zu andauern könnte mindestens 2023 und Apple, bekannt für seine Beherrschung seiner Lieferkette, im letzten Quartal einen 6-Milliarden-Dollar-Hit einstecken wegen der Einschränkungen. Trotzdem kann man bis Weihnachten noch viele Apple-Produkte bekommen, wenn man sie jetzt auf der Website des Unternehmens bestellt, aber das ist für die meisten Gaming-Hardware keine Gewissheit.

Unter den vielen Verzögerungen gibt es einen möglichen Lichtblick. Das Retro-Handheld Analogue Pocket, das bereits verzögert wurde ein etwas mal aufgrund von Herausforderungen in der Lieferkette „noch auf dem richtigen Weg“ für eine Markteinführung im Dezember, sagte Christopher Taber, Gründer und CEO von Analogue. Die Kante in einer E-Mail am Mittwoch. Aber wenn selbst Nintendo und Sony Probleme haben, möchten Sie vielleicht nicht zu aufgeregt sein, bis Sie es getan haben die Tasche in deinen Händen.