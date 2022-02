Die USA entsenden einen Beamten, um der NATO bei der Vorbereitung auf russische Cyberangriffe zu helfen

Als das Weiße Haus versuchte zu erklären, was Herr Biden meinte, als er fragte, wie der Westen auf einen „geringfügigen Einfall“ in ukrainisches Territorium reagieren würde, schlug die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Jen PSAKI, vor in einem Bericht dass er „Cyberangriffe und paramilitärische Taktiken“ im Sinn hatte, die weit entfernt sind von traditionellen militärischen Angriffen. Dennoch sagte sie: „Diese Akte der russischen Aggression werden mit einer entschlossenen, gegenseitigen und einheitlichen Antwort beantwortet werden.“

Die Kommentare von Herrn Biden unterstrichen jedoch die Tatsache, dass die NATO und die Europäische Union nie gemeinsam gehandelt haben, um auf einen großen Cyberangriff zu reagieren. Als Russland Ende 2020 und Anfang 2021 für den Angriff auf die Lieferkette von SolarWinds verantwortlich gemacht wurde, von dem die US-Regierung und Hunderte von globalen Unternehmen betroffen waren, nur Washington hat erhebliche Sanktionen angekündigt. Und Mr. Biden selbst wich während des Übergangs zur Präsidentschaft von Warnungen zurück, dass er einen Gegen-Cyberangriff genehmigen würde.

„Ich habe mich für die Verhältnismäßigkeit entschieden“, sagte er im vergangenen Jahr, als er die Sanktionen verhängte. „Die Vereinigten Staaten versuchen nicht, einen Eskalations- und Konfliktzyklus mit Russland zu beginnen. Wir wollen eine stabile und vorhersehbare Beziehung.

Die Mitarbeiter von Herrn Biden haben seitdem die Hoffnung auf Stabilität und Vorhersehbarkeit mit Herrn Putin so gut wie aufgegeben. Die Regierung kehrt schnell zu Abschreckungsstrategien zurück und definiert, welche Art von Bemühungen die Vereinigten Staaten unternehmen könnten, um russische Cyberoperationen zu stören, ohne einen direkten Konflikt mit Moskau auszulösen. Hier findet die Reise von Frau Neuberger statt; Während ihres Dienstes bei der National Security Agency arbeitete sie sowohl an defensiven als auch an offensiven Operationen.

Einige der Cyberangriffstechniken, die Russland in der Ukraine perfektioniert hat, wurden in den Vereinigten Staaten eingesetzt. Die Maßnahmen Russlands zur Beeinflussung der ukrainischen Wahlen 2014 wurden 2016 zum Modell für Wahleinmischungen. Vor vier Jahren, warnte das Heimatschutzministerium, dass Russland US-amerikanische und europäische Kernkraftwerke sowie Wasser- und Elektrizitätssysteme mit Malware angegriffen habe, die sie lahmlegen könnte; Vereinigte Staaten reagierte in gleicher Weise.

Aber den Russen gelang nie ein größerer Störangriff auf die Vereinigten Staaten; selbst der Angriff auf die Colonial Pipeline, der letztes Jahr zu langen Gasleitungen führte, war ein Ransomware-Kriminalfall schief gelaufen. US-Geheimdienstmitarbeiter bezweifeln, dass Herr Putin direkte und zerstörerische Angriffe auf die US-Infrastruktur starten wird, und glauben, dass er eine direkte Konfrontation mit den Vereinigten Staaten vermeiden wird.

„Das Letzte, was sie tun wollen, ist, einen Konflikt mit den Vereinigten Staaten zu eskalieren, während sie versuchen, einen Krieg gegen die Ukraine zu führen“, sagte Dmitry Alperovitch, Gründer von Silverado Policy Accelerator, einer Denkfabrik und ehemaliger Chief Technology Officer. Geschäftsführer der Cybersicherheitsfirma CrowdStrike, wurde kürzlich festgestellt.