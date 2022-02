Das von Fans erstellte HD-Remaster von Resident Evil 4 ist endlich fertig

Nach sieben Jahren in der Entwicklung haben Albert Marin und sein kleines Team abgeschlossen ihre erschöpfende Überarbeitung von Resident Evil 4’s Grafik auf dem PC. Im Vergleich zu einigen anderen Projekten, bei denen Entwickler die Grafik für eine neue Generation oder Plattform von Hardware hochskalieren oder anderweitig modernisieren, hat dieses Team über jedem Bildbestand gebrütet und von Fans des Projekts gespendete Gelder verwendet, um Capcoms PC-Portierung des Spiels zu verbessern.

In einigen Fällen, in denen alte Texturen in einer höheren Auflösung einfach nicht so gut aussahen, hat das Team viele von ihnen mithilfe von Fotos oder KI von Grund auf neu erstellt, während es sich bemühte, der Ästhetik des Originalspiels treu zu bleiben. Als ich Anfang 2021 Albert Marin interviewte, hatte das Team über 4.500 Photoshop-Dateien angehäuft und über 9.000 Arbeitsstunden in das Projekt investiert.

Persönlich bin ich überrascht (aber froh), dass das Team keine Unterlassungsverfügung von Capcom erhalten hat – besonders kurz vor dem Zeitpunkt VR-Version auf Quest 2 veröffentlicht. In gutem Glauben hat das Unternehmen sogar einen Forumsbeitrag angeheftet der von Fans erstellte Patch auf Resident Evil 4’s Diskussionsseite auf Steam. Du liebst es, es zu sehen.

Dieses HD-Projekt, das als Patch für installiert werden kann Resident Evil 4 auf Steam, nimmt keine Gameplay-Anpassungen vor. Stattdessen wurde jeder Stein, jede Munitionskiste, jeder Türknauf – sogar die Zwischensequenzen – liebevoll vom Team aktualisiert. Für Leute, die vielleicht kürzlich gespielt haben Resident Evil 4 VR Spiel für Quest 2könnte dies eine unterhaltsame Möglichkeit sein, die ausgefeilteste Version des ursprünglichen Third-Person-Spiels zu erleben.

Wenn Sie das HD-Projekt selbst ausprobieren möchten, gehen Sie wie folgt vor: