Die US-Wirtschaft wächst im dritten Quartal um 7,4 Prozent

D.Die amerikanische Wirtschaft hat danach CoronaDer damit verbundene Einbruch im Frühjahr im Sommerquartal machte wieder gute Fortschritte. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg von Juli bis September des Jahres mit einer Rekordrate von 33,1 Prozent, wie das Handelsministerium in Washington am Donnerstag, wenige Tage vor den amerikanischen Präsidentschaftswahlen, bekannt gab. Experten hatten nur einen Anstieg von 31,0 Prozent erwartet, nach einem Rückgang von 31,4 Prozent im Frühjahr. Umgerechnet auf den in Europa üblichen Ansatz würde dies einer Steigerung von rund 7,4 Prozent gegenüber dem Vorquartal entsprechen. Gegenüber dem dritten Quartal 2019 ging die Wirtschaftsleistung jedoch um 2,9 Prozent zurück.

Des Verbrauch erwies sich als Motor des Aufschwungs im Sommer: annualisiertes Wachstum von 40,7 Prozent nach einem Rückgang von 33,2 Prozent im Frühjahr aufgrund von Kontaktbeschränkungen und steigender Arbeitslosigkeit. Auch die Exporte und Investitionen stiegen im Sommer stark an.

Einige Tage vor den Präsidentschaftswahlen gibt es jedoch keine Anzeichen für eine radikale Erholung des Arbeitsmarktes. Insgesamt 751.000 Amerikaner haben letzte Woche, weniger als in der Woche zuvor, einen ersten Antrag auf staatliche Arbeitslosenunterstützung gestellt, so das Arbeitsministerium in Washington am Donnerstag. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten insgesamt 775.000 erwartet.

Trotz des Rückgangs ist die Zahl der Anträge auf staatliche Unterstützung für amerikanische Verhältnisse nach wie vor sehr hoch: Im aussagekräftigeren Vier-Wochen-Durchschnitt waren es 788.000. Infolge der Koronapandemie gingen mehr als 22 Millionen Arbeitsplätze verloren, von denen bisher nur gut die Hälfte geschaffen wurde.

Auch wenn es im Sommer Anzeichen für eine wirtschaftliche Verbesserung gab, breitet sich angesichts der Koronainfektion erneut die Befürchtung eines erneuten Rückschlags für die Wirtschaft aus. Dies betraf kürzlich auch die Wall Street. Amerikas Präsident Donald Trump kandidiert am Dienstag für eine Wiederwahl. In Umfragen blieb er kürzlich hinter seinem demokratischen Konkurrenten Joe Biden zurück.