Sturm der Liebe (ARD): Fürstenhof-Streit eskaliert – Tiermörder in Bichlheim

Tiere haben in der beliebten ARD-Serie „Storm of Love“ schon immer eine große Rolle gespielt. Aber jetzt wirft Maja Förster Florian Tiermordvorwürfe auf den Kopf.

München – So spielten sich einige Tiere in die Herzen der “Sturm der Liebe„Fans. Die ARD-Charaktere waren immer eng mit ihnen verbunden Der Hund oder Pferde. Bereits in der ersten Staffel von ARD telenovela „Sturm der Liebe“Eingebracht Pferd das allererste Traumpaar Laura und Alexander näher beieinander.

Auch in der aktuellen Saison stammt das Pferd aus Hauptrolle “Storm of Love” Tim Saalfeld eine Schlüsselfigur. Aber jetzt könnte Gefahr bestehen: Weil während eines Streit eskaliert, komm an “Storm of Love” Vorwürfe des Tiermörders ans Licht.

Titel: Sturm der Liebe Erste Sendung: 26. September 2005 Jahre): seit 2005 Produktionsunternehmen: Bayern Fiktion Produktion: Bea Schmidt, Julia Bachmann Titel: Bleibe

Sturm der Liebe (ARD): Tiere im Fürstenhof – Pferde und Hunde gehören zur Familie Bichlheim

Die gut bekannten ARD telenovela “Sturm der Liebe” beeindruckt nicht nur mit romantischen Liebesgeschichten, dramatischen Intrigen und beeindruckenden Naturlandschaften, sondern auch mit der Darstellung und Nähe zu Tiere. Ob Schafe, Hunde und vor allem Pferde – die Auswahl an Tierdarstellern ist groß. Also schon in einer Traumsequenz aus dem ersteren angeboten “Sturm der Liebe” Figur Natascha ein Schafstall die perfekte Kulisse für einen romantischen Kuss.

Die Natascha-Schauspielerin Melanie Wiegmann sollte “The Flower of Scotland” inmitten von Schafen singen, die dicht beieinander standen. Der Tiertrieb verlief jedoch anders als geplant “Storm of Love” Schauspielerin im Interview enthüllt: Weil mit Tiere Im Großen und Ganzen wäre das Aufnehmen eine sehr schnelle Aufnahme, die Sie ohne Probe aufnehmen würden. Es musste für sie sein gemütliche Schafszene sogar mit der Kameraperspektive ausgetrickst weil sie die Entfernung gesucht hatten, die wegen der lauten Musik erschrocken war.

Sturm der Liebe (ARD): Telenovela-Newcomerin Maja trifft Förster Florian – TV-Streit bricht aus

Aber in einer neuen Folge “Sturm der Liebe” Angst a Telenovela Liebling für das Leben der Tierkünstler. “Storm of Love” Newcomerin Maja nach ihrer Hochzeit im fiktiven Dorf Bichlheim In der Hoffnung auf einen Neuanfang zielt er beim Fotografieren im Wald auf jemanden. Der Attraktive Florian Vogt (vertreten durch ARDSchauspieler Arne Löber) fühlt sich im Wald am wohlsten und hat deshalb den Job des Neuen bekommen Försters.

In „Sturm der Liebe“ wird eine Figur des Tiermordes (Montage) beschuldigt. © Stephan Schaar / ARD & Patrick Pleul / dpa / Bildallianz

Als Förster ist Florian Es ist nicht ungewöhnlich, dass Förster, die für die Verwaltung und Bewirtschaftung des Waldes verantwortlich sind, entsprechend geschult wurden, damit sie sich um die Natur, den Artenschutz und die Erholungsfunktionen der Wälder kümmern können. Aber als die hübsche blonde Maja entdeckt, dass die Waldläufer „Sturm der Liebe“ Florian er lässt sein Gewehr auf ein Reh zielen Telenovela Liebling klingt frei von seiner wütenden Wut.

Sturm der Liebe (ARD): Telenovela-Streit eskaliert – Maja wirft Vorwürfe wegen Tiermörders herum

Das “Sturm der Liebe”-Figur geht zum neuen Waldhüter und fängt wütend einen Streit Florian Vogt auf. Der Streit zwischen den beiden Telenovela Neuankömmlinge eskalierte – und beleidigt in ihrer Wut Kann das Förster sogar als “Tiermörder“. Das neue “Sturm der Liebe” – Episode 3492 wird auch genannt “Tiermörder„Und wird am 17. November 2020 um 15.10 Uhr ausgestrahlt, vermute ich immer noch Maja von Thalheim (gespielt von Christina Arends) nicht dass sie als Fürstenhof Kellnerin sogar der neue kollege von Florian ist – und wird ihn nicht zum letzten Mal sehen.

Zum Glück ist es nicht das Tier “Storm of Love” Favorit Nero am Kragen. Das Pferd von Polospielern Tim Saalfeld bereits in der ersten Begegnung der gespielt ARD Traumpaar eine entscheidende Rolle, denn mit Hilfe von Nero hat Tim sie gerettet Hauptfigur “Storm of Love” Franzi in einer prekären Situation – damit Franzi Hals über Kopf in die Fürstenhof-Schönling Tim Saalfeld verliebte sich.

Liste der Rubriken: © Stephan Schaar / ARD & Patrick Pleul / dpa / Bildallianz