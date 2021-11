Die US Space Force hat ein unbekanntes Objekt im Orbit in der Nähe des chinesischen Satelliten entdeckt

Der chinesische Satellit könnte einen Begleiter haben.

Die US Space Force hat ein mysteriöses Objekt entdeckt, das neben Chinas neuer Raumsonde Shijian-21 kreist ein erster Bericht von Nachrichten.

Und da es sich von selbst bewegen könnte, wissen wir immer noch nicht, was es ist. Aber wir haben mehrere Theorien darüber, was es sein könnte, von einem neuen Weltraumschrottgerät bis hin zur neuesten Ausstellung von Weltraumkriegstaktiken.

Chinas Satellit Shijian-21 wurde am 23. Oktober auf einer Long March-3B-Rakete ins All geschossen. zum Testen und Verifizieren von Technologien zur Eindämmung von Weltraummüll. In dieser Ankündigung gibt es in Bezug auf das neu entdeckte Objekt nicht viel zu analysieren, aber China ist im Allgemeinen nicht sehr offen für Weltraumbemühungen. Aber am 3. November begann das US-Militär mit der Überwachung eines nicht identifizierten Objekts, das parallel zu Shijian-21 kreiste, und das 18.

Ein Apogäumsmotor wird normalerweise verwendet, um Nutzlasten in operative Umlaufbahnen zu heben, einschließlich geostationärer Umlaufbahnen (GEO). Wenn sie mit ihnen fertig sind, werfen Satelliten manchmal ihre Apogäumsmotoren aus, aber dies ist „ziemlich selten“ und „fast immer durch Starten auf den GEO-Friedhof, Auswerfen des Motors und dann Senken der Nutzlast. In GEO richtig „, sagte Jonathan McDowell vom Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, in ein Gizmodo Prüfbericht. In den Umlaufbahnen von Friedhöfen befindet sich der Löwenanteil des Weltraummülls, wohin Satelliten gehen, nachdem sie ihre Nützlichkeit überschritten haben. Dies ist normalerweise beabsichtigt, also die Gefahr von Kollisionen im Weltraum wird reduziert, da das Volumen unglaublich schneller Trümmerteile im Orbitalraum häufiger wird.

Die Bewegung des unbekannten Objekts „scheint eine bewusste Synchronisation zu sein“

GEO ist ein Sonderfall von Umlaufbahnen, bei denen die Satelliten eine Umlaufbahn einnehmen, die sich synchron mit der geografischen Position auf der Erde darunter bewegt. Dies vermittelt den Beobachtern am Boden den Eindruck, als ob sie „still stehen“, trotz der Geschwindigkeit, mit der sie sich noch im Weltraum bewegen. Satelliten werden typischerweise in diesen relativ hohen Umlaufbahnen installiert, um Telekommunikations- oder Wetterdaten für eine bestimmte Region der Erde bereitzustellen. Aber das Auswerfen eines Objekts von einem Satelliten in GEO „ist eine schlechte Idee und sehr selten“, fügte McDowell in dem Bericht hinzu, da dies das Risiko späterer Kollisionen mit anderen Satelliten und Geräten in GEO oder auf niedrigeren Flugbahnen erhöht.

Allerdings hat niemand gesagt, dass es sich um einen Höhepunkt-Kick-Motor handeln muss, und die Beweise deuten darauf hin, dass es sich tatsächlich um etwas anderes handelt. Zum Zeitpunkt des Schreibens ist „derzeit nicht bekannt, ob das Objekt ein [apogee kick motor], ein Objekt, das möglicherweise mit Tests zur Eindämmung von Weltraummüll zusammenhängt oder Teil potenzieller Tests zur Bekämpfung des Weltraums ist “, schrieb SpaceNews in seinem Bericht. „Das Objekt könnte verwendet werden, um Rendezvous- und Proximity-Operationen, Betankungsexperimente oder Manipulationen mit einem Roboterarm oder anderen Mitteln zu testen. Sowohl Shijian-21 als auch 2021-094C umkreisen die Erde immer noch etwa 80 km über dem nominalen GEO, „was gut innerhalb des Bandes liegt“, das normalerweise verwendet wird, um GEO-Satelliten zu bewegen, fügte McDowell in dem Bericht hinzu. Sie sind ungefähr 60 km entfernt, und dies „scheint ein absichtliches Timing zu sein“, sagte McDowell bei Gizmodo, was nicht zur Bezeichnung der Space Force climax Kick Engine passt. „Wenn Sie einfach loslegen und sich verabschieden würden, würden Sie eine immer wichtigere Trennung erwarten“, fügte er hinzu. Und danach Erneutes Interesse an der Überwachung von Weltraumkriegstaktiken Inmitten wachsender Spannungen zwischen China und den Vereinigten Staaten können wir sicher sein, dass die Supermächte der Welt diese Situation sehr genau beobachten.