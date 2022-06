Die ukrainische Armee verlässt die angeschlagene Stadt in Richtung befestigter Stellungen

KIEW, Ukraine (AP) – Nach wochenlangen heftigen Kämpfen Die ukrainischen Streitkräfte haben begonnen, sich aus einer belagerten Stadt im Osten des Landes zurückzuziehen, um stärkere Stellungen einzunehmen, sagte ein Regionalbeamter am Freitag, vier Monate nach Beginn der russischen Invasion.

Der geplante Rückzug aus Sjewjerodonezk, dem Verwaltungszentrum der Region Luhansk, erfolgt, nachdem die unerbittliche russische Bombardierung den größten Teil der Industriestadt in Schutt und Asche gelegt und ihre Bevölkerung um 100.000 reduziert hatte. auf 10.000. Ukrainische Truppen bekämpften die Russen in Häuserkämpfen, bevor sie sich in die riesige Azot-Chemiefabrik am Rande der Stadt zurückzogen, wo sie in ihren riesigen unterirdischen Strukturen eingeschlossen bleiben, in denen auch etwa 500 Zivilisten Zuflucht fanden.

In den letzten Tagen haben die russischen Streitkräfte Fortschritte gemacht um Sievierodonetsk und die nahe gelegene Stadt Lysychansk an einem steilen Ufer über einen Fluss, um die ukrainischen Streitkräfte einzukreisen.

Sievierodonetsk und Lysychansk waren die Brennpunkte der russischen Offensive, die darauf abzielte, den gesamten Donbass zu erobern und die ukrainische Armee zu zerstören, die ihn verteidigt – das fähigste und kampferprobteste Segment der Streitkräfte des Landes. Die beiden Städte und ihre Umgebung sind die letzten großen Zentren des ukrainischen Widerstands in der Region Lugansk, die zu 95 % unter der Kontrolle russischer und lokaler Separatisten stehen. Die Russen und die Separatisten kontrollieren auch etwa die Hälfte der Region Donezk, der zweiten Provinz Donbass.

Russland nutzte seine zahlenmäßigen Vorteile bei Truppen und Waffen, um Sievierodonetsk in einem Zermürbungskrieg zu vernichten, während die Ukraine von ihren westlichen Verbündeten bessere und mehr Waffen forderte. Die Brücken zur Stadt wurden zerstört, was die Fähigkeit der ukrainischen Armee verlangsamte, die Verwundeten und andere zu versorgen, zu verstärken und zu evakuieren. Ein Großteil der Strom-, Wasser- und Kommunikationsinfrastruktur der Stadt wurde zerstört.

Der Gouverneur von Lugansk, Serhij Haidai, sagte, den ukrainischen Truppen sei befohlen worden, Sievierodonetsk zu verlassen, um größere Verluste zu vermeiden und zu besser befestigten Stellungen zu ziehen. Regionalverwaltungsleiter Roman Wlassenko sagte, der Abzug habe bereits begonnen und werde mehrere Tage dauern.

„Im Moment befindet sich die ukrainische Armee noch in Sjewjerodonezk“, sagte Vlasenko gegenüber CNN. „Sie werden derzeit aus der Stadt abgezogen. Gestern ging es los.

Der Militärsprecher der Ukraine lehnte es ab, den Rückzugsbefehl zu bestätigen, und sagte, die Regierungspolitik verhindere Kommentare zu ukrainischen Truppenbewegungen.

„Leider müssen wir unsere Truppen aus Sievierodonetsk zurückziehen“, sagte Haidai gegenüber The Associated Press. „Es macht keinen Sinn, auf den zerstörten Stellungen zu bleiben, und die Zahl der Gefallenen im Kampf steigt stetig.“

Ein hochrangiger US-Verteidigungsbeamter, der unter der Bedingung der Anonymität in Washington sprach, bezeichnete den Schritt der Ukrainer am Freitag als „taktischen Rückschritt“, um die Streitkräfte in Positionen zu stützen, in denen sie sich besser verteidigen können. Dies werde zu den Bemühungen der Ukraine beitragen, die russischen Streitkräfte länger in einem kleinen Gebiet festzunageln, sagte der Beamte.

Haidai merkte an, dass während des Rückzugs einige ukrainische Truppen in Sjewjerodonezk verbleiben und einem russischen Bombardement ausgesetzt sind, das 80 % der Gebäude zerstört hat.

„Bis heute hält der Widerstand in Sjewjerodonezk an“, sagte Haidai der AP. „Die Russen bombardieren unerbittlich ukrainische Stellungen und brennen alles nieder.“

Haidai sagte, die Russen rückten auch in Richtung Lysychansk vor – von Zolote und Toshkivka – und fügte hinzu, dass russische Aufklärungseinheiten in die Außenbezirke der Stadt eindrangen, aber ihre Verteidiger sie verjagten. Der Gouverneur fügte hinzu, dass eine Brücke, die nach Lysychansk führt, bei einem russischen Luftangriff schwer beschädigt wurde und für Lastwagen unbrauchbar ist. Der ukrainische Militäranalytiker Oleg Zhdanov sagte der AP, dass einige der Truppen, die Sievierodonetsk verlassen, auf dem Weg zum Kampf in Lysychansk seien.

In anderen Schlachtfeldberichten teilte das russische Verteidigungsministerium am Freitag mit, dass vier ukrainische Bataillone und eine Einheit „ausländischer Söldner“ mit insgesamt rund 2.000 Soldaten in der Nähe von Hirske und Zolote im Süden von Lysychansk „vollständig festgenagelt“ worden seien. Die Behauptung konnte nicht unabhängig überprüft werden.

Nach einem gescheiterten Versuch, Kiew, die Hauptstadt der Ukraine, zu Beginn der Invasion zu erobern Seit dem 24. Februar konzentrieren sich die russischen Streitkräfte auf den Donbass, wo ukrainische Streitkräfte seit 2014 gegen von Moskau unterstützte Separatisten kämpfen.

Nach wiederholten Anfragen an seine westlichen Verbündeten nach schwereren Waffen, um Russlands Feuerkraftvorteil entgegenzuwirken, vier US-Mittelstreckenraketenwerfer angekommen, und vier weitere sind unterwegs. Der oberste US-Verteidigungsbeamte sagte am Freitag, dass weitere ukrainische Streitkräfte außerhalb der Ukraine für den Einsatz von High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS) trainieren und bis Mitte Juli mit den Waffen in ihr Land zurückkehren sollten.

Die Raketen können etwa 45 Meilen (70 Kilometer) zurücklegen. 18 amerikanische Küsten- und Flusspatrouillenboote werden ebenfalls entsandt. Der Beamte sagte, es gebe keine Beweise dafür, dass es Russland gelungen sei, einen stetigen Fluss von Militärhilfe aus den Vereinigten Staaten und anderen Ländern an die Ukraine abzufangen. Russland hat wiederholt damit gedroht, solche Lieferungen zu treffen oder sogar behauptet, sie getroffen zu haben.

IN ANDEREN ENTWICKLUNGEN:

Am Tag nach der Zulassung der Ukraine als Kandidat für die Mitgliedschaft in der Europäischen Union forderte Selenskyj die Ukrainer auf, sich nicht auf alles zu konzentrieren, was noch zu tun ist, bevor das Land in die EU aufgenommen wird, sondern den Moment ruhig zu feiern und stolz darauf zu sein, wie weit die Ukraine gekommen ist Kommen Sie. hat sich bereits von seiner sowjetischen Vergangenheit entfernt.

„Seien Sie nicht glücklich, dass es ein Schlag ins Gesicht für Moskau ist, aber seien Sie stolz, dass es ein Schlag für die Ukraine ist“, sagte er in seiner nächtlichen Videoansprache. „Lass dich inspirieren. Wir haben es verdient. Bitte lächle und lass Gott uns alle mit einer ruhigen Nacht segnen. Dann morgen wieder im Kampf. Mit neuer Kraft, mit neuen Flügeln.

___

In Tiflis, Georgien, einer weiteren ehemaligen Sowjetrepublik, die sich um den EU-Beitritt beworben hat, versammelten sich am Freitag Tausende, um den Rücktritt des Premierministers zu fordern, weil seine Regierung die notwendigen Reformen nicht umgesetzt hat, damit Georgien sich der Ukraine anschließt und als Kandidat für die EU-Mitgliedschaft akzeptiert wird . Der Europäische Rat sagte in dieser Woche, dass Georgien noch viel zu tun habe, bevor es den Kandidatenstatus erhält.

Selenskyj wandte sich per Video an die Kundgebung, drückte seine Unterstützung für Georgien aus und dankte den Georgiern, die in die Ukraine gekommen waren, um sich dem Kampf gegen Russland anzuschließen. Russland ist 2008 in Georgien einmarschiert und kontrolliert nun effektiv zwei abtrünnige Gebiete.

___

Selenskyj forderte die Musikfans des Glastonbury Festivals auf, „die Wahrheit über den Krieg in Russland zu verbreiten“. Zelenskyy sprach am Freitag vor einem Set von The Libertines per Video zu der Menge bei der britischen Musik-Extravaganz und sagte: „Wir in der Ukraine würden auch gerne das Leben wie bisher leben und die Freiheit und diesen wunderbaren Sommer genießen, aber wir können nicht Tun Sie das, weil das Schlimmste passiert ist, Russland hat uns den Frieden gestohlen.

___

Ein pro-moskauer Regierungsbeamter in der südlichen Stadt Cherson, der zu Beginn der Invasion von russischen Truppen gefangen genommen wurde, wurde am Freitag bei einer Explosion getötet. Die pro-russische Regionalverwaltung von Cherson sagte, Dmitri Savlyuchenko sei gestorben, als sein Fahrzeug bei einem „Terroranschlag“ explodierte. Es gab keine unmittelbare Verantwortungsübernahme.

___

Yuras Karmanau berichtete aus Lemberg.

___

