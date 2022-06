„Ich war überhaupt nicht bereit“ – Arnold Schwarzenegger sprach offen über sein Zögern, Hercules als Schauspieler in New York anzutreten

Arnold Schwarzenegger löste Ende der 60er Jahre eine Begeisterung unter jungen Menschen und Bodybuildern aus und setzte sich bis in die frühen 80er fort, aber Anfang der 80er gab er seinen Rücktritt vom Wettkampf-Bodybuilding bekannt.

WERBUNG Der Artikel wird unter dieser Anzeige fortgesetzt

Er zog sich zurück, um vom Bodybuilder zum Schauspieler zu werden. Die Nachricht von seinem Rücktritt schmälerte jedoch nicht seine Bedeutung im Sport. Im Gegenteil, ihre Popularität stieg weiter an, nachdem sie in Filmreihen wie „The Terminator“ aufgetreten war.

WERBUNG Der Artikel wird unter dieser Anzeige fortgesetzt

Warum hat Arnold Schwarzeneggers erste Schauspielrolle den Star geschockt?

Diese Filme sind seitdem zu den größten Kultklassikern ihrer Zeit geworden. Aber keiner der mit dem Star verbundenen Filme hätte ohne die Veröffentlichung seines ersten Films das Licht der Welt erblickt.

2015, wann Schwarzenegger nahm als Gast an der Howard Stern Show teil. Während der Show fragte Stern den ehemaligen Mr. Olympia, ob ihn die Rolle des Conan im ersten Teil der Franchise überrascht hätte.

Der Bodybuilder, der zum Schauspieler wurde, erinnert sich an seine Anfänge sagte, „Ich war nicht schockiert.”

Als er über seine erste Rolle als Schauspieler nachdachte, fügte Arnie hinzu: „Ich erinnere mich, dass ich schockiert war, als sie mich baten, Hercules in New York zu spielen, weil ich damals noch nicht geplant hatte, Schauspieler zu werden.”

Da ihm die Erfahrung in Actionrollen fehlte, zögerte Arnold, ihn für sein Filmdebüt zu akzeptieren. Der Schauspieler spiegelte die Stimmung für das wider, was er während der Show als nächstes zu sagen hatte.

„Ich machte mich auf den Weg zum Bodybuilding und dachte, ich muss zum Schauspielunterricht. Ich muss wirklich an meinem Akzent arbeiten, ich muss wirklich die Sprache lernen und so weiter. Ich war überhaupt nicht bereitso Schwarzenegger weiter.

Hercules in New York kam 1970 in die Kinos, mehr als ein Jahrzehnt vor den Kinokassenerfolgen. Der Film zeigte einen 22-jährigen Schwarzenegger, der sich bereits im Bodybuilding einen Namen gemacht hatte.

Worum ging es in Arnies erstem Film?

WERBUNG Der Artikel wird unter dieser Anzeige fortgesetzt

Der Film war eine Fantasy-Komödie, die sich um die Abenteuer des Halbgottes Herkules nach seiner Ankunft in New York drehte. Obwohl der Film an den Kinokassen nicht gut ankam und eine Zustimmungsrate von erhielt nur 14 % auf Rotten Tomatoes brachte er die österreichische Eiche in eine Schauspielkarriere.

SEOUL, SÜDKOREA – 21. OKTOBER: Arnold Schwarzenegger nimmt am 21. Oktober 2019 in Seoul, Südkorea, an der Pressekonferenz „Terminator Dark Fate“ in Seoul und am Red Carpet Event in der IFC Mall teil. (Foto von The Chosunilbo JNS/Imazins über Getty Images)

Aber es dauerte mehr als ein Jahrzehnt, bis der Schauspieler eine wichtige Rolle in der Branche ergatterte. Sein Erfolg als Schauspieler kam in den frühen 1980er Jahren mit Top-Filmen wie Conan der Barbar und dem ersten Teil der Terminator-Franchise.

WERBUNG Der Artikel wird unter dieser Anzeige fortgesetzt

Der Erfolg seiner Schauspielkarriere wird im Laufe der Jahrzehnte weiter wachsen und den ehemaligen Gouverneur zu dem Star machen, den wir heute kennen.