Die Türkei verhindert die Inspektion eines verdächtigen Frachters durch die Bundeswehr

Nach Angaben von SPIEGEL hat die Regierung in Ankara die Bundeswehr in letzter Minute daran gehindert, ein verdächtiges türkisches Frachtschiff zu kontrollieren. Der türkische Frachter “Rosaline A” befand sich am Sonntag etwa 200 Kilometer nördlich der ostlibyschen Stadt Bengasi von der deutschen Fregatte “Hamburg” gestoppt, weil die von der EU geführte Mission »Irini« Anzeichen dafür hatte, dass Waffen für den libyschen Bürgerkrieg illegal an Bord geschmuggelt wurden.