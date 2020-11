Meckenheim: Polizei nach Großschüssen – Verdächtiger getötet

Am Sonntagabend fand in Meckenheim bei Bonn ein großer Polizeieinsatz statt. Zeugen berichteten von einem Mann, der immer wieder eine Pistole abfeuerte. Spezialeinheiten überwältigten den wenig später verstorbenen Verdächtigen. Sein Motiv war zunächst unklar.

Polizei im großen Stil Schüsse in einer Kleinstadt bei Bonn – Verdächtiger getötet

N.Nach mehreren Schüssen in Meckenheim bei Bonn überwältigte die Polizei am Sonntagabend einen Verdächtigen. Der Mann starb an Ort und Stelle, wie ein Polizeisprecher bekannt gab. Der Zugang wurde von Spezialeinheiten vorgenommen. Es gab daher einen Schusswechsel.

Im Verlauf der Operation wurde Berichten zufolge zuvor die Hand eines Polizeibeamten verletzt. Er erlitt eine Schusswunde und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Weitere Verletzungen waren nicht bekannt. “Die gefährliche Situation ist vorbei”, sagte der Sprecher.

Die Polizei war gegen 21 Uhr alarmiert worden – Zeugen hatten einen Randalierer gemeldet. Den Aussagen zufolge zog er eine Waffe und schoss auf die Straße. Dann hätte der Mann weiterziehen sollen. “Hier hat er nach unserem derzeitigen Kenntnisstand mehr Schüsse abgegeben”, sagte der Polizeisprecher. Spezialeinheiten wurden angefordert.

In der Stadt mit rund 27.000 Einwohnern, die südlich von Bonn von Obstfeldern umgeben ist, war auf den Straßen eine große Anzahl von Polizisten zu sehen. Viele Straßen waren abgesperrt. Nach Angaben der Beamten waren auch Ärzte und Sanitäter vor Ort, ebenso wie Pastoren.

Das Ganze sei eine “sehr dynamische Situation”, sagte der Polizeisprecher. Die umliegenden Gebäude konnten aufgrund der Gesamtsituation nicht so schnell evakuiert werden.

Zunächst war unklar, wer der Verdächtige war, ebenso wie sein Motiv. Die Polizei leitete die Ermittlungen ein. Der “Bonner General-Anzeiger” hatte erstmals über den Vorfall berichtet.