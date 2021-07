Die Türkei ist die nächste, während die Mittelmeerländer von Waldbränden heimgesucht werden

Sie sind auch die neuesten in einer Reihe von extremen Wetterereignissen auf der ganzen Welt – von tödlichen Überschwemmungen in Europa und China bis hin zu Bränden in den Vereinigten Staaten, Kanada und Sibirien – dass Wissenschaftler glauben, dass sie mit dem Klimawandel aufgrund der globalen Erwärmung in Verbindung stehen.

Cagatay Tavsanoglu, Biologieprofessor mit Spezialisierung auf Feuerökologie an der Hacettepe-Universität in Ankara, Türkei, sagte, die Brände im Mittelmeerraum seien ein jährliches Ereignis, aber das Ausmaß der Brände in diesem Jahr sollte als Warnung dienen.

“Viele Brände konnten nicht gelöscht werden, und durch den Einfluss trockener Winde traten die Brände zu schnell auf”, sagte Tavsanoglu. “Dies sind nur erste Anzeichen dafür, was der Klimawandel in Zukunft mit dem Mittelmeerraum machen würde.”