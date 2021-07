Sandro Platzgummer trägt in der Vorsaison österreichische Flaggensticker

Die New York Giants Runningback Sandro Platzgummer dürfen in diesem Jahr in der Vorsaison seine österreichische Landesflagge auf dem Helm tragen.

Ein interessanter Schritt: Die NFL hat den Vereinen mitgeteilt, dass die 14 internationalen Spieler des Kaders während der Vorsaison 2021 ihre Heimatflagge (zusätzlich zur US-Flagge) auf ihren Helmen tragen können. etc. auf Helme nächsten Monat. pic.twitter.com/7mE3Qk7qy4 – Tom Pelissero (@TomPelissero) 29. Juli 2021

Platzgummer ist in seiner zweiten Saison bei den Giants als Mitglied des International Player Pathway (IPP). Das letzte Jahr verbrachte er bei den Giants im Trainingskader. Er wurde kürzlich zum Training freigegeben, nachdem er von der Nicht-Fußball-Verletzungsliste gestrichen wurde, auf der er aufgrund eines Oberschenkelproblems platziert wurde.

Der 6-Fuß, 198-Pfund-Platzgummer ist zusammen mit Saquon Barkley, Devontae Booker, Corey Clement, Eli Penny, Mike Weber und Rookie Gary Brightwell einer von sieben Running Backs im Camp in diesem Monat. Die Giants tragen auch Außenverteidiger Cullen Gilaspia.

Platzgummers Chancen, es in den 53-köpfigen Kader der Giants zu schaffen, sind gering, aber sie werden zu seinen Gunsten steigen, wenn Barkley, der gerade eine größere Knieoperation hinter sich hat und noch nicht an den Teamübungen im Camp teilnimmt, nicht startbereit ist die Saison auf dem aktiven Kader.

Darüber hinaus würden die Giants den Veteranen Alfred Morris als Versicherung zurückbringen, wenn Barkleys Reha fortgesetzt wird.